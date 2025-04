PMI del Sud: al via i contributi per Investimenti Sostenibili 4.0

Dal 30 aprile le PMI del Mezzogiorno possono pre-compilare la domanda dei contributi a fondo perduto del programma "Investimenti Sostenibili 4.0".

Ai nastri di partenza l’avvio dello sportello per gli incentivi del programma “Investimenti Sostenibili 4.0“, rivolto alle piccole e medie imprese (PMI) del Mezzogiorno per incentivare l’adozione di tecnologie sostenibili e innovative, contribuendo alla transizione ecologica e digitale del Paese. La pre-compilazione delle domande al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si effettua dal 30 aprile mentre l’invio è previsto a partire dal 20 maggio.

Vediamo tutte le istruzioni e i requisiti per l’accesso ai contributi a fondo perduto e ai finanziamenti agevolati previsti dal bando.

​ Investimenti Sostenibili 4.0: incentivi alle PMI del Sud

“Investimenti Sostenibili 4.0” è progettato per incentivare le PMI del Sud ad investire in soluzioni tecnologiche che promuovano la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica. Il programma si concentra sulle piccole e medie imprese situate nelle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

L’iniziativa si concentra su tre pilastri:​

Digitalizzazione ( tecnologie abilitanti come advanced manufacturing, additive manufacturing, Internet of Things, big data, intelligenza artificiale e blockchain) per ottimizzare i processi aziendali e ridurre l’impatto ambientale)​

( abilitanti come advanced manufacturing, additive manufacturing, Internet of Things, big data, intelligenza artificiale e blockchain) per ottimizzare i processi aziendali e ridurre l’impatto ambientale)​ Efficienza Energetica (soluzioni che migliorino l’uso dell’energia e riducano le emissioni di CO₂) ​

​ Economia Circolare ( buone pratiche che favoriscano il riutilizzo e il riciclo dei materiali) ​

Possono accedere al programma le PMI del Sud operanti in tutti i settori produttivi, ad eccezione di quelli esclusi per normativa europea. La dotazione finanziaria complessiva è di 100 milioni di euro, con contributi a fondo perduto che coprono una percentuale variabile delle spese ammissibili, a seconda della dimensione dell’impresa e del tipo di investimento.

L’iniziativa, finanziata dal Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, prevede una dotazione finanziaria complessiva di 300.488.426,61 euro.​

Spese ammissibili a finanziamento e fondo perduto

Le PMI possono presentare progetti con spese ammissibili che variano da 750.000 euro a 5.000.000 euro, che possonp riguardare:

acquisto di macchinari, impianti e attrezzature,

opere murarie (fino al 40% del totale delle spese),

programmi informatici e certificazioni ambientali,

servizi di consulenza specialistica.

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti (35% delle spese ammissibili) e finanziamento agevolato (40% delle spese ammissibili).

L’impresa dovrà comunque garantire una copertura finanziaria del programma pari almeno al 25% delle spese ammissibili, utilizzando risorse proprie o finanziamenti esterni senza sostegno pubblico.

Come richiedere i contributi 4.0 per le PMI del Sud

Per accedere alle agevolazioni, le PMI del Mezzogiorno devono rispettare i seguenti requisiti:

regolarmente costituite e attive nel registro delle imprese;

non in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

in regola con gli obblighi fiscali e contributivi e con la normativa ambientale e edilizia;

in regola con la contabilità ordinaria e avere almeno due bilanci approvati o due dichiarazioni dei redditi.

Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma online dedicata, disponibile sul sito del Ministero. La data di apertura per la presentazione è fissata al 20 maggio 2025.

Quando e come presentare la domanda

Il decreto 31 marzo 2025 definisce i termini e modalità di presentazione delle istanze. La procedura prevede l’accesso esclusivo tramite SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. La presentazione delle domande è in due fasi:

precompilazione domanda dalle 10:00 del 30 aprile , dalla piattaforma Invitalia (sarà rilasciato il codice di predisposizione della domanda)

dalle 10:00 del , dalla piattaforma Invitalia (sarà rilasciato il codice di predisposizione della domanda) invio domanda dalle 10:00 del 20 maggio tramite la stessa piattaforma, utilizzando il codice di predisposizione.

Le domande saranno ammesse alla fase istruttoria in ordine cronologico, con una specifica graduatoria di merito per quelle presentate nello stesso giorno.

Le domande saranno valutate in base alla sostenibilità e innovazione tecnologica dei progetti. Le imprese che presentano iniziative con un forte contenuto di sostenibilità e che contribuiscono agli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici otterranno un punteggio aggiuntivo.

Inoltre, i progetti che favoriscono la transizione verso un modello di economia circolare o migliorano l’efficienza energetica dell’impresa beneficeranno di una valutazione preferenziale.