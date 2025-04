Agricoltura: risarcimenti meteo fino a 36mila euro

Come funziona e a quanto ammonta il risarcimento concesso alle aziende agricole dal Fondo AgriCat per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.

I ristori previsti per i danni subiti dalle aziende agricole provocati dal meteo avverso possono raggiungere quota 36mila euro, secondo quanto disposto dal decreto n. 112501 del MASAF pubblicato in GU lo scorso 15 aprile 2025.

Grazie al Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole, è possibile ottenere contributi a fondo perduto che variano da un minimo di 214 euro per ettaro per i pascoli, fino a un massimo di oltre 36mila euro per i moderni impianti di frutteti.

Il Fondo AgriCat dedicato a tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti PAC può contare su un plafond di risorse annuali che ammonta a circa 350 milioni di euro, che derivano dai Fondi dello sviluppo rurale e dai versamenti eseguiti dagli agricoltori beneficiari del regime dei pagamenti diretti, mediante un prelievo effettuato in occasione della liquidazione dei contributi.

Si tratta di ristori che, tuttavia, in passato sono stati erogati con notevole ritardo, basti pensare che la liquidazione dei risarcimenti per i danni subiti a causa delle gelate tardive e delle alluvioni del 2023 è avvenuta solo recentemente.