Risarcimento danni alluvione in Agricoltura: domande online

Danni alluvione, al via le domande online per il risarcimento alle imprese dell'agricoltura accedendo al Fondo AGRICAT: ecco le istruzioni.

Le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni causati da alluvione o siccità possono presentare le denunce con la richiesta di risarcimento attraverso il portale del Fondo AgriCat.

La procedura di effettua collegandosi alla piattaforma My AgriCat in modo semplice e veloce.

Per accedere alla Piattaforma è necessario essere prima registrati al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). L’accesso avviene infatti con le medesime credenziali.

Per avere accesso alle indennità, la richiesta si può effettuare direttamente o tramite Centri di Assistenza Agricola (CAA): consiste nel presentare una denuncia di sinistro per danni causati alle produzioni agricole dagli eventi gelo o brina, siccità, e alluvione.

Le denunce di danno già inviate nei giorni scorsi dovranno essere completate con la presentazione di una denuncia di danno sul portale.I riferimenti normativi e le istruzioni sono contenute nella circolare AGRI-CAT n. 2 dell’11 maggio 2023.

I termini per la presentazione della denuncia di sinistro sono comunque sospesi in presenza di cause di forza maggiore.

Il Fondo Mutualistico Nazionale fornisce copertura per i rischi meteoclimatici e prevede l’adesione automatica delle aziende beneficiarie di pagamenti diretti PAC.