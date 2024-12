Aiuti PAC in pagamento: importi AGEA per il saldo contributi in Agricoltura

Il 25 novembre 2024, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ha pubblicato la Circolare n. 89138, che disciplina il pagamento dei saldi della PAC (Politica Agricola Comune) per la campagna 2024.

A partire da dicembre, gli organismi pagatori italiani possono quindi iniziare ad erogare i contributi ai beneficiari, che riguardano principalmente gli interventi a superficie del regime dei pagamenti diretti.

La circolare fornisce anche una guida dettagliata sugli importi per ogni intervento e le modalità di pagamento, in base alle domande considerate ammissibili.

Vediamo tutto.

Saldo aiuti PAC: calcolo importi unitari

Aiuti PAC in Agricoltura: anticipi in pagamento 21 Ottobre 2024 Dopo il pagamento degli anticipi PAC, il calcolo degli importi unitari per i saldi degli aiuti PAC agli agricoltori è stato effettuato sulla base delle superfici dichiarate nelle domande di aiuto, ed è stato reso disponibile dagli Organismi Pagatori a partire dalla pubblicazione della circolare. Tuttavia, è bene tenere presente che gli importi potrebbero subire variazioni in fase di chiusura della campagna 2024, a causa degli aggiornamenti derivanti dalle istruttorie e dagli eventuali cambiamenti nelle superfici ammissibili.

Gli importi definitivi saranno pertanto comunicati successivamente, con l’inclusione di eventuali modifiche derivanti da controlli in loco e verifiche amministrative.

NB: Al momento della liquidazione del saldo, AGEA eroga fino al 97% del valore nominale dei titoli, trattenendo il 3% residuo per esigenze della riserva nazionale.

Tabella importi unitari per interventi PAC 2024

Di seguito, gli importi unitari per alcuni interventi specifici, calcolati e dettagliati nella circolare AGEA:

Come anticipato sopra, gli importi unitari vengono calcolati tenendo conto della superficie dichiarata dagli agricoltori e sono soggetti a modifiche fino alla chiusura della campagna, in base agli aggiornamenti derivanti dai controlli effettuati durante l’istruttoria.

Misure con importo superiore al massimo previsto

In alcuni casi, l’importo unitario calcolato supera il limite massimo stabilito dal Piano Strategico 2023/2027. Di seguito, una tabella con gli interventi per i quali gli importi unitari sono superiori a quanto previsto dal PSP, con l’indicazione dei valori massimi per l’erogazione dei pagamenti.

Trattenuta 3% per riserva nazionale

Secondo quanto disposto dalla circolare, il 3% delle risorse verrà trattenuto per esigenze della riserva nazionale. Le riduzioni lineari che potrebbero essere applicate ai pagamenti sono necessarie per garantire l’allocazione dei fondi alle categorie prioritarie, come nel caso dei nuovi e giovani agricoltori. Le modifiche relative al valore finale dei contributi dipendono quindi dalle istruttorie in corso e dalla necessità di garantire la corretta distribuzione dei fondi.

Tempistiche e condizioni di ammissibilità

Il saldo della PAC 2024 sarà erogato a partire dal 1° dicembre 2024, ma gli agricoltori devono rispettare le condizioni di ammissibilità stabilite per ciascun intervento.

Per quanto riguarda i pagamenti relativi agli eco-schemi e agli altri interventi, gli organismi pagatori procederanno con la liquidazione solo dopo i controlli amministrativi e in loco, verificando sia le condizioni di ammissibilità sia il rispetto degli impegni presi dagli agricoltori.

Alcuni interventi, come l’eco-schema 5 livello 1, non sono ancora erogabili in quanto sono in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea.

Le misure di sostegno risultate in forte calo

Dai dati emersi nel contesto dei pagamenti della PAC 2024, è risultato che il Sostegno ai giovani agricoltori il premio è superiore al massimo liquidabile stabilito nel Piano Strategico 2023/2027, ma registrando un basso tasso di adesione, con poche domande rispetto alle aspettative.

Anche la misura Eco-schema 5, che riguarda i terreni a riposo, ha visto un forte decremento nelle adesioni, con un numero limitato di richieste che ha portato a una riduzione del premio previsto.

Infine, anche la misura Frumento duro ha registrato un forte calo delle semine nel 2024, portando a una performance delusa rispetto alle aspettative.