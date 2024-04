Tratto dallo speciale: Incentivi imprese

Finanziamenti ISMEA alle imprese ortofrutticole: prestito COR al via di 10 Aprile 2024 10:24

Al via le domande per l’accesso al prestito COR da parte delle PMI agricole che operano nel settore ortofrutticolo: scadenza 22 aprile per le richieste.