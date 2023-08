Accordi Innovazione, riapre lo Sportello: domande dal 18 settembre

Accordi per l'innovazione, scorrimento graduatoria per i progetti R&S del secondo sportello: domande dal 18 settembre al 6 ottobre.

Con il decreto 11 agosto 2023, è stato riaperto il secondo sportello MIMIT per Accordi di innovazione: il provvedimento definisce modalità e termini per la concessione di nuove agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo tra quelli presentati e non ammessi alla fase istruttoria per esaurimenti delle risorse.

I progetti ammessi

Bando MIMIT Accordi Innovazione: elenco ammessi 22 Febbraio 2023 Il tutto, nell’ambito della graduatoria approvata con Decreto direttoriale del 17/02/2023, in base al quale i progetti presentati lo scorso 31 gennaio devono rispettare i seguenti requisiti:

essere realizzati in una o più aree meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna);

essere presentati, in casi di progetti singoli da PMI o da piccole imprese a media capitalizzazione o, in casi di progetti congiunti, da partenariati dalla presenza di almeno una PMI o composti da sole piccole imprese a media capitalizzazione e/o con eventuali Organismi di ricerca;

essere coerenti con gli obiettivi del Programma Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;

soddisfare gli altri criteri previsti dal Programma, generali e specifici dell’Azione 1.1.4 “Ricerca collaborativa”.

Come accedere ai nuovi finanziamenti

I proponenti/capofila possono inoltrare domanda di accesso alle nuove risorse dal 18 settembre al 6 ottobre 2023 secondo il modello allegato al decreto 11 agosto 2023.

Le istanze che prevedono costi di progetto interamente nelle sole aree meno sviluppate saranno avviate ad istruttoria secondo l’ordine di posizione in graduatoria già approvata e nel rispetto delle condizioni del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e del decreto 11 agosto 2023.