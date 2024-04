Rinnovabili: cambiano gli incentivi Transizione 5.0

Transizione 5.0: cambiano gli incentivi green alle imprese, ecco i correttivi al Decreto PNRR (DL 19/2024) su regole e domanda.

Cambiano gli incentivi alle Rinnovabili 5.0, contenuti nel Decreto PNRR (DL 19/2024), in corso di conversione in Legge. La commissione Bilancio della Camera ha introdotto il costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia rinnovabile (quelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo) e semplificato la domanda, eliminando l’obbligo di certificazione energetica ex post.

Per la conferma delle novità, il decreto così modificato dovrà essere approvato in Aula alla Camera e poi al Senato. Vediamo intanto in cosa consistono le modifiche approvate.

Gli incentivi alle imprese per la Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0, è contenuto nell’articolo 38 del DL 19/2024 e incentiva l’acquisto di macchinari e software 5.0, digitali e abilitatori di trasformazione e risparmio energetico.

Il credito d’imposta va dal 35% al 45%, proporzionale alla riduzione di consumi energetici e maggiorato per le PMI con minor capacità di spesa.

Una volta approvati i decreti attuativi, si potrà applicare alle spese ammissibili effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.

Nuova procedura di domanda

Le imprese devono presentare domanda per via telematica, usando il modello standardizzato messo a disposizione dal GSE (il Gestore dei servizi energetici) e allegando determinati documenti.

Fra questi, viene eliminato la certificazione ex post che attesta l’effettiva realizzazione degli investimenti.

Resta la certificazione ex ante sui risparmi pianificati in sede di domanda, unitamente a una descrizione del progetto di investimento e dei suoi costi.

Costo massimo per fotovoltaico e accumulo

Altra modifica approvata: il decreto attuativo dei benefici 5.0 alle aziende che investono in macchinari e software per l’efficienza energetica, dovrà fare riferimento anche al aggiunto il costo massimo ammissibile degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo.

Tutti i nuovi adempimenti

Ecco in sintesi tutti gli adempimenti e regole previsti al comma 17 dell’articolo 38 del DL 19/2024, dopo le modifiche in Commissione Bilancio alla Camera:

contenuto, modalità e termini di trasmissione di comunicazioni, certificazioni ed eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio;

criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito;

il sopra citato costo massimo ammissibile di impianti di produzione da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo;

procedure di fruizione del credito d’imposta;

modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa;

requisiti di professionalità e assicurativi dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni energetiche ex ante ed ex post;

eccezioni e specifiche connesse agli investimenti non agevolabili;

modalità con le quali è effettuato il monitoraggio.