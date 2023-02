Bando MIMIT Accordi Innovazione: elenco ammessi online

MIMIT: graduatoria ammessi per le domande di agevolazione nell’ambito degli Accordi per l’innovazione (secondo sportello nazionale e Regione Calabria).

Con il decreto direttoriale del 17 febbraio 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha reso nota la graduatoria relativa alle domande di agevolazioni che riguardano i progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito degli Accordi per l’innovazione.

L’elenco riguarda in primis le istanze presentate durante il secondo sportello (per attività di ricerca, industriali, agroindustriali, artigiane e per servizi all’industria).

In un allegato a parte, è contenuto anche l’elenco delle domande ammesse all’istruttoria per l’accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse previste dall’Accordo quadro sottoscritto con la Regione Calabria.

Le domande che risultano ammesse vengono avviate a valutazione istruttoria.

Per entrambe le tipologie di Avviso, i termini per la domanda sono stati sospesi ad inizio febbraio per esaurimento delle risorse disponibili.