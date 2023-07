Concorso Amazon per imprenditori e startup: in palio 100mila euro

Concorso Amazon per PMI startup dell'ecommerce B2C: iscrizioni entro luglio 2023 al contest Launchpad Innovation Awards, in palio premi indenaro e servizi.

Prende il via la terza edizione di Launchpad Innovation Awards, il concorso annuale promosso da Amazon che offre agli imprenditori europei l’opportunità di vincere il primo premio di 100mila euro per far decollare la propria startup.

L’iniziativa si rivolge a imprese dell’e-commerce B2C che sviluppano prodotti all’avanguardia e innovazioni mirate a migliorare la vita di tutti i giorni.

Ecco le banche che finanziano startup in Italia 19 Giugno 2023 Per il vincitore, oltre al premio in denaro, è previsto anche l’accesso gratuito ad Amazon Launchpad per un anno (fino a oggi il programma ha supportato oltre 2700 marchi emergenti), così come un posizionamento Seller Spotlight personalizzato sulla landing page Amazon Launchpad e i diritti d’uso del logo Awards.

Possono partecipare le piccole o medie impresa con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuale totale inferiore a 50 milioni di euro, e/o un bilancio annuale totale che non superi i 43 milioni di euro. Le startup, inoltre, devono:

essere iscritte in un paese SEE (Spazio economico europeo), Regno Unito o Svizzera;

vendere un prodotto fisico ai consumatori e non ad altre aziende;

essere titolari del marchio del prodotto candidato.

Le iscrizioni al contest sono aperte fino al 31 luglio 2023. Il vincitore e tutti i finalisti verranno annunciati al pubblico il 22 settembre 2023.