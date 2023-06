Ecco le banche che finanziano startup in Italia

Qonto valorizza le startup italiane lanciando la seconda edizione della call PowerUp!: al via il roadshow itinerante.

Prestiti SELFIEmployment per avvio impresa: bando in scadenza

In scadenza il 15 giugno il bando di accesso ai prestiti a tasso zero del Fondo SELFIEmployment per giovani e donne che avviano un’attività.