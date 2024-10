Finanziamenti ai progetti IPCEI: nuova intesa MIMIT e CDP

Accordo tra MIMIT e CDP per il finanziamento dei progetti di comune interesse europeo (IPCEI) nell’ambito del Programma InvestEU: in arrivo nuova Call.

Siglata una nuova intesa tra Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per la realizzazione degli Importanti Progetti di Comune interesse Europeo (IPCEI), nell’ambito del Programma InvestEU che si propone di supportare finanziamenti per favorire competitività, ricerca, innovazione, progresso scientifico e tecnologico e non solo.

Con l’accordo, MIMIT e CDP incentivano la partecipazione agli IPCEI di progetti italiani altamente innovativi, con il fine di potenziare la competitività internazionale del Paese.

Il MIMIT si occuperà di proporre gli ambiti di intervento di interesse nazionale, partecipando alla valutazione e all’individuazione dei futuri IPCEI, anche lanciando le Call per la raccolta di manifestazioni di interesse e notificando i progetti alla Commissione UE per ottenerne l’autorizzazione.

CDP, invece, svolgerà il ruolo di Advisory Partner della Commissione Europea, sostenendo il MIMIT con l’analisi delle potenziali filiere industriali e delle tecnologie più strategiche per l’Italia.

Attualmente, ammontano a 40 i progetti che hanno ottenuto il sostegno economico da parte del ministero, finanziando iniziative di innovazione radicale nei settori delle batterie, dell’idrogeno, della microelettronica, del Cloud e della salute.

I progetti ammessi agli IPCEI devono caratterizzarsi per un elevato livello di innovazione per il mercato internazionale, diventando strategici per l’economia nazionale. Promuovendo anche la collaborazione tra istituzioni pubbliche e settore privato.

L’obiettivo finale è quello di generare ricadute industriali e tecnologiche sull’intero sistema produttivo del Paese.