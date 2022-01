Nestlè Startup Program per giovani imprenditori

Call for ideas in Emilia-Romagna per favorire l’innovazione nel settore dell’agricoltura, dell’energia e dell’ambiente.

Filiere agricole: versamenti INPS entro il 13 dicembre

Esonero INPS filiere agricole: in pagamento le eccedenze che non rientrano nell’esenzione: scadenza 13 dicembre per non incorrere in sanzioni.