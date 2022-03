Ci sono i numeri per riaprire il Paese: la situazione Covid-19 in Italia continua a migliorare, giù contagi e ricoveri, aumentano i vaccinati: i dati.

Trend Covid ancora in calo per quanto incidenza e numero di ricoverati ordinari (-146) e in terapia intensiva (-6), con stime di trasmissibilità stabilmente sotto la soglia epidemica. Uno scenario che lascia presupporre nuove aperture dal 1° aprile. Tutte le Regioni si collocano a rischio basso e il Paese si avvia verso la fine dello stato d’emergenza il 31 marzo 2022, grazie anche all’elevata copertura vaccinale in tutte le fasce di età, anche quella 5-11 anni.

Vediamo i numeri aggiornati su contagi da Coronavirus e vaccinati contro il Sars-Cov-2 in Italia.

Varianti Covid-19: è davvero finita?

La variante Omicron è ormai quella predominante nel nostro Paese (99%), come in molti altri Paesi Europei.Al momento, la sua pericolosità sembra abbastanza gestibile, tanto da far sperare in una trasformazione da pandemia in endemia.

Quanto è diffusa la variante Omicron nel nostro Paese?

La Delta risulta allo 0,9%. La variante Omicron sembra avere effetti negativi meno pesanti rispetto alla Delta, a livello di sintomi.

Cosa significa che il virus muta?

Un virus si dice che ha subito una mutazione quando si replica o crea copie di se stesso cambiando leggermente. Si parla invece di variante quando il virus cambia con una o più nuove mutazioni.

Quante varianti ci sono del Covid-19?

L’OMS monitora costantemente le mutazioni del virus per individuare le varianti più preoccupanti “variants of concern” (Voc). A fronte di centinaia di varianti di questo virus, l’OMS e la sua rete internazionale di esperti hanno ritenuto particolarmente preoccupanti le seguenti varianti del Sars-Cov-2:

variante Omicron (Variante B.1.1.529) rilevata per la prima volta in Sud Africa il 24 novembre 2021, predominante in Italia ed Europa;

variante Delta (Variante VUI-21APR-01, nota anche come B.1.617) rilevata per la prima volta in India;

variante Gamma (Variante P.1) con origine in Brasile;

variante Beta (Variante 501Y.V2, nota anche come B.1.351) identificata in Sud Africa;

variante Alfa (Variante VOC 202012/01, nota anche come B.1.1.7) identificata per la prima volta nel Regno Unito.

Vaccini anti Coronavirus in Italia

In Italia abbiamo raggiunto quota 134.593.644 somministrazioni di vaccini. Ad ottenere il Green Pass rafforzato sono oggi:

37.837.298 di vaccinati con dose addizionale/richiamo ( booster ), pari all’ 82,58% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi;

), pari all’ della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi; 4.507.869 guariti post 2ª dose/unica dose pari al 9,84% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster guarita post 2ª dose/unica dose da al massimo 4 mesi;

in totale 42.345.167 persone pari al 92,41 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi.

Tra i bambini, il totale di vaccinati è pari a 2.093.163, pari al 57,25% della popolazione 5-11.

Contagi Covid-19 in Italia

Attualmente ci sono 1.016.341 persone positive al Covid-19 in Italia, con un calo di -2.490 unità rispetto al giorno precedente. I dimessi/guariti sono 11.853.884, in aumento di +38.274 in sole 24 ore. Da inizio pandemia il Coronavirus purtroppo è costato la vita a 155.887 connazionali (+105). Complessivamente, da inizio pandemia, i contagiati sono stati 13.026,112 (+35.057 in un giorno).

Secondo l’infografica della sorveglianza integrata Covid-19 in Italia sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) che offre un quadro complessivo dell’epidemia e un focus sui casi segnalati negli ultimi 30 giorni:

in un mese sono stati 17.992 i casi tra gli operatori sanitari negli ultimi 30 giorni;

l’età mediana dei casi negli ultimi 30 giorni è scesa a 37 anni (40 anni da inzio pandemia);

il Covid-19 sembra colpire ultimamente più le donne (53,9%).

Contagi Covid-19 nelle Regioni

Regioni – totale casi, attuali e incremento:

Lombardia: 2,359,624 (110,818) (3,627)

Veneto: 1,352,070 (49,566) (3,029)

Campania: 1,228,415 (125,243) (3,421)

Emilia-Romagna: 1,198,689 (28,888) (2,089)

Lazio: 1,097,865 (112,662) (3,923)

Piemonte: 988,384 (42,568) (1,108)

Toscana: 872,171 (23,676) (2,487)

Sicilia: 814,584 (221,771) (4,017)

Puglia: 756,171 (74,339) (2,929)

Liguria: 351,025 (12,772) (818)

Marche: 335,883 (15,307) (1,619)

Friuli Venezia Giulia: 311,736 (17,078) (453)

Abruzzo: 269,974 (65,108) (918)

Calabria: 226,269 (46,708) (1,327)

P.A. Bolzano: 190,856 (4,241) (366)

Umbria: 190,163 (10,623) (1,132)

Sardegna: 182,981 (25,238) (846)

P.A. Trento: 140,696 (2,900) (228)

Basilicata: 86,177 (19,662) (395)

Molise: 40,713 (5,854) (290)

Valle d’Aosta: 31,666 (1,319) (35)

Contagi Covid-19 nelle Province

Province – totale e incremento casi:

Roma: 812,644 (2738)

Milano: 766,639 (1177)

Napoli: 711,561 (1506)

Torino: 525,942 (625)

Brescia: 296,218 (352)

Bologna: 274,753 (412)

Verona: 256,533 (333)

Padova: 255,331 (643)

Firenze: 254,060 (501)

Bari: 248,983 (851)

Treviso: 248,873 (519)

Vicenza: 237,583 (588)

Venezia: 218,294 (624)

Varese: 216,701 (303)

Monza e della Brianza: 215,630 (335)

Salerno: 204,861 (590)

Palermo: 193,170 (1359)

Bolzano: 190,856 (366)

Catania: 187,310 (688)

Bergamo: 184,998 (298)

Caserta: 184,200 (815)

Genova: 181,496 (466)

Modena: 180,950 (253)

Como: 145,721 (238)

Trento: 140,696 (228)

Perugia: 138,298 (846)

Lecce: 134,660 (925)

Reggio nell’Emilia: 134,154 (258)

Cuneo: 131,723 (74)

Udine: 129,222 (195)

Pavia: 124,609 (194)

Forlì-Cesena: 122,115 (230)

Foggia: 118,347 (380)

Rimini: 115,656 (178)

Ravenna: 110,362 (245)

Latina: 110,001 (413)

Messina: 105,966 (749)

Ancona: 102,611 (493)

Taranto: 102,281 (355)

Pisa: 99,830 (270)

Mantova: 97,340 (183)

Parma: 95,241 (173)

Reggio di Calabria: 94,983 (627)

Lucca: 88,157 (353)

Frosinone: 84,527 (438)

Alessandria: 81,758 (128)

Ferrara: 81,418 (171)

Arezzo: 78,586 (290)

Cremona: 77,648 (126)

Siracusa: 77,388 (358)

Pordenone: 75,342 (108)

Novara: 74,820 (56)

Chieti: 74,721 (266)

Barletta-Andria-Trani: 74,050 (176)

Livorno: 74,045 (273)

Pistoia: 72,897 (150)

Brindisi: 69,877 (207)

Pesaro e Urbino: 69,384 (202)

Trieste: 67,513 (120)

Macerata: 67,149 (320)

Lecco: 66,669 (126)

Teramo: 66,647 (251)

Prato: 65,468 (89)

Piacenza: 63,258 (109)

Pescara: 63,081 (196)

Avellino: 60,656 (281)

Ragusa: 60,139 (386)

Trapani: 58,321 (412)

L’Aquila: 58,078 (165)

Savona: 57,546 (147)

Agrigento: 57,151 (596)

Siena: 56,307 (183)

Rovigo: 54,950 (126)

In fase di definizione/aggiornamento: 54,484 (153)

Potenza: 54,071 (218)

Belluno: 53,198 (93)

Lodi: 52,669 (64)

Viterbo: 52,259 (197)

Caltanissetta: 51,301 (219)

Cagliari: 51,299 (259)

Cosenza: 50,215 (492)

Imperia: 50,047 (55)

Sassari: 47,828 (286)

La Spezia: 46,668 (109)

Asti: 45,227 (36)

Terni: 43,786 (237)

Ascoli Piceno: 43,516 (319)

Grosseto: 41,980 (242)

Massa Carrara: 40,286 (136)

Benevento: 40,278 (200)

Sondrio: 40,232 (56)

Fermo: 38,773 (212)

Biella: 38,192 (34)

Verbano-Cusio-Ossola: 35,412 (59)

Vercelli: 35,144 (52)

Gorizia: 35,101 (21)

Sud Sardegna: 33,970 (126)

Rieti: 32,368 (137)

Matera: 30,365 (175)

Catanzaro: 29,503 (184)

Campobasso: 29,329 (222)

Aosta: 28,692 (32)

Nuoro: 28,587 (65)

Vibo Valentia: 26,824 (3)

Enna: 23,838 (85)

Crotone: 22,902 (20)

Fuori Regione / Provincia Autonoma: 21,709 (80)