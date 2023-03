Pagamenti INPS: come consultarli online per pensioni e prestazioni

Guida al servizio online INPS per la verifica dello stato di un pagamento di prestazioni dirette come pensioni, disoccupazione e sostegni al reddito.

Sul sito web dell’INPS, oltre alle funzioni di consultazione presenti all’interno del Fascicolo previdenziale del cittadino è disponibile un servizio specifico che permette di consultare lo stato dei pagamenti di prestazioni di vario genere, compresa la pensione e i sussidi a sostegno del reddito (indennità NASpI, disoccupazione agricola e ordinaria, ecc.).

Il servizio web, denominato “Stato di un pagamento”, permette dunque di permette di visualizzare i dettagli dei pagamenti erogati dall’Istituto di Previdenza a favore dell’utente che accede ad una prestazione pagata direttamente dall’INPS, compresa quella pensionistica.

Attenzione però: Non si possono visualizzare i dati di pagamenti disposti oltre i due mesi precedenti la richiesta. Il servizio è fruibile anche da Mobile.

Stato di un pagamento INPS

Il “Riepilogo dei pagamenti eseguiti” è suddiviso per annualità. Accedendo alla categoria di prestazione desiderata, relativamente ad un determinato anno, potranno essere visualizzate le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”. Da qui, cliccando sul contenuto della sezione “Note” del singolo pagamento, apparirà il “Dettaglio pagamenti” con il prospetto delle singole voci che compongono l’importo in pagamento:

Beneficiario: xxxxxx xxxxxx

Prestazione in pagamento: xxxxxx

Numero della domanda: xxxxxxxxxxxxx

Giorni erogati: xxx

Periodo di riferimento: xx/x/xxxx – xx/x/xxxx

Importo indennità: + xxxxxx

Trattenute sindacali: – xxxxxx

Importo ANF: + xxxxxx

Trattenute IRPEF Anno Corrente: – xxxxxx

Netto Pagamento: + xxxxxx

Il link diretto al servizio è disponibile qui.