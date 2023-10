L’apertura verso il digitale impone la revisione dei processi aziendali generando notevoli benefici: focus sulle soluzioni e sugli step da compiere nel nuovo webinar TeamSystem.

La Digital Transformation in azienda rappresenta un volano efficace per la conquista di maggiore competitività sul mercato e per lo sviluppo del business, che può trarre notevoli benefici dall’apertura verso le nuove tecnologie.

La digitalizzazione, infatti, permette di ridisegnare e ottimizzare i processi aziendali interni ed esterni che diventano progressivamente più veloci ed efficienti, garantendo la massima continuità operativa.

Per le imprese riuscire a sfruttare le potenzialità del digitale, inoltre, significa non solo implementare soluzioni tech a supporto della dematerializzazione ma anche avviare una vera e propria rivoluzione in azienda che coinvolge l’intero processo decisionale, così come il modo di lavorare e collaborare.

La digitalizzazione tra vantaggi e sfide

I benefici che possono derivare dalla trasformazione digitale sono numerosi, sebbene per le imprese che intraprendono questa strada non manchino gli ostacoli da affrontare.

Il digitale in azienda migliora l’efficienza e la trasparenza dei processi, favorendo un tangibile risparmio dei costi. Potenziando la qualità dei servizi e dei prodotti, inoltre, è possibile incrementare la soddisfazione dei clienti, limitare l’errore umano e garantire maggiore sicurezza.

Poter contare sulla digitalizzazione in azienda, infine, significa beneficiare di un ambiente agile e collaborativo all’insegna della massima condivisione.

Per trarre il meglio dalla rivoluzione digitale, inoltre, è anche indispensabile individuare le principali sfide da superare trasformandole in reali opportunità di crescita: se da un lato è fondamentale ridefinire la cultura aziendale, dall’altro lato è necessario evitare di procedere alla cieca senza identificare i processi da revisionare, scegliendo le tecnologie disponibili che più vanno incontro alle esigenze dell’azienda anche previa attenta valutazione dei costi.

Webinar: il digitale per revisionare i processi aziendali

TeamSystem dedica proprio al tema della Digital Transformation il nuovo webinar gratuito dal titolo “Il digitale per revisionare i processi aziendali”, in programma per giovedì 19 ottobre 2023 dalle ore 10.30 alle 11.30.

L’evento si propone di approfondire il tema della digitalizzazione in azienda, mettendo al centro gli strumenti a disposizione e le strategie per sfruttarli al meglio.

Gli argomenti trattati includono anche un ampio excursus sui software gestionali e sulle tecnologie abilitanti della trasformazione digitale: ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) e Marketing Automation ma anche BI (Business Intelligence), AI (Intelligenza Artificiale) e IoT (Internet of Things).

Qui di seguito l’elenco delle tematiche oggetto del webinar:

introduzione;

vantaggi della digitalizzazione: maggiore efficienza, migliore trasparenza, risparmio di costi, maggiore sicurezza e flessibilità;

le sfide alla digitalizzazione;

i tool per la digitalizzazione di impresa: ERP, CRM e Marketing Automation, BI, AI e IoT;

gli step da seguire per digitalizzare la tua impresa: identificare i processi, le tecnologie disponibili più adatte alle esigenze dell’azienda, la valutazione dei costi.

Il digitale per revisionare i processi aziendali

