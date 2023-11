La AI generativa integrata nell’ERP può realmente rivoluzionare il lavoro in azienda, favorendo le performance creative e la produttività individuale: funzionalità e risorse per sfruttarla al meglio.

Un sistema ERP alimentato dall’Intelligenza Artificiale rappresenta un potente volano per il business delle aziende, una risorsa in grado di generare molteplici vantaggi impattando positivamente sia sui processi aziendali che sulle performance creative, fino alla produttività individuale.

Affidandosi a un gestionale ERP di ultima generazione, le imprese e i professionisti hanno la possibilità di sfruttare al meglio le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale declinata nelle sue due principali varianti: la AI predittiva e la AI generativa.

È proprio il proficuo abbinamento tra le due a rendere un software ERP altamente efficiente e innovativo, in grado di rispondere in modo efficace alle esigenze aziendali e di fare realmente la differenza in termini di competitività sul mercato.

Prevedere e generare: AI predittiva e AI generativa

Cosa distingue l’Intelligenza Artificiale predittiva dalla forma generativa? Entrambe svolgono ruoli fondamentali nell’ottimizzazione dei processi aziendali, tuttavia mentre la AI predittiva aiuta il processo decisionale facendo previsioni accurate in base ai dati storici, la AI generativa favorisce il processo di creazione di contenuti in tempo reale sotto forma di codici, testi, grafica o altro, attingendo dai dati disponibili ma anche da modelli e strutture già definiti.

La AI predittiva, nello specifico, può trasformare l’ERP in uno strumento che pianifica in anticipo la gestione delle risorse, delle merci, del magazzino, ipotizzando vari scenari e offrendo indicazioni utili per prendere decisioni valide.

AI generativa nell’ERP Microsoft Business Central

Focalizzando l’attenzione sulla AI generativa e sulla sua efficacia nell’ERP, è certamente possibile fare riferimento all’ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central, che utilizza funzionalità sia predittive sia generative, rivoluzionando il lavoro e la gestione aziendale.

La AI nella sua forma predittiva è presente in Microsoft Business Central grazie alle funzionalità di machine learning mirate a ottimizzare alcuni processi, tra cui le previsioni dei flussi di cassa e dei ritardi nei pagamenti, le proiezioni delle vendite e quelle dell’approvvigionamento dei prodotti nei magazzini.

Per rispondere a precise domande e agevolare la creazione di nuovi contenuti unici, inoltre, entra in gioco anche la AI generativa sviluppata da Microsoft e chiamata “Copilot”, un tool al servizio di tutte le figure professionali che utilizzano le applicazioni business contenute in Microsoft 365 e nell’ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Microsoft 365 Copilot: la rivoluzione del lavoro in azienda

Copilot per Microsoft Dynamics 365 Business Central rappresenta un co-pilota che guida e aiuta a rendere più fluida e veloce l’esecuzione dei vari task, facendo risparmiare tempo e risorse da impiegare in attività a più alto valore aggiunto. Grazie al Cloud, inoltre, l’attivazione di Copilot avviene in automatico e senza la necessità di installare alcun software addizionale.

Le potenzialità di Copilot nell’ambito di Microsoft 365 sono numerose, grazie al collegamento diretto e sicuro tra i dati aziendali e le varie App (Outlook, Word, Excel, Teams, PowerPoint e PowerBi), tale da semplificare il lavoro e incentivare la collaborazione. Il riconoscimento automatico, ad esempio, permette di caricare nell’ERP un prodotto catturando la sua immagine e procedendo anche alla precisa categorizzazione.

Attraverso Copilot è anche possibile preparare un nuovo testo partendo da un contenuto già scritto, così come trasformare idee in presentazioni e organizzare riunioni efficaci per tutto il team. Nell’immediato futuro, inoltre, grazie all’integrazione dell’AI generativa (embeddings, database vettoriali e modelli come GPT-4) basterà “dialogare” come avviene in una normale chat, attendendo risposte e suggerimenti basati sui dati dell’ERP.

Anche NAV-lab sta adottando Copilot, lavorando sull’integrazione di funzionalità di AI generativa all’interno delle proprie soluzioni, al fine di rendere ancora più efficace l’azione di Tempo Zero Cloud e delle altre estensioni create ad hoc per Business Central.

Microsoft e NAV-lab presentano Copilot

NAV-lab, in collaborazione con Microsoft, ti invita ad un evento speciale che illustrerà al meglio le App Tempo Zero per l’ERP Dynamics 365 Business Central e gli strumenti di Intelligenza Artificiale integrati.

Mercoledì 15 novembre 2023 | h 9:30 – 15



Microsoft Open Day

Oltre i dati: l’intelligenza artificiale al lavoro per il tuo business

La marcia in più dell’ERP Microsoft Business Central

con le App Tempo Zero di NAV-lab

