Innovazione e tecnologia protagoniste al convegno Missione Intelligenza Artificiale

L’intelligenza artificiale sta rapidamente diventando un asset strategico per banche e assicurazioni, come evidenziato durante l’evento “Missione Intelligenza Artificiale: banche e assicurazioni alla sfida dell’innovazione” presso Palazzo Mezzanotte.

L’incontro, organizzato da NewsMondo.it, ha riunito i principali protagonisti del settore finanziario per approfondire i benefici e le implicazioni dell’AI nelle strutture aziendali e nei servizi al cliente.

Inaugurato da Alessandro Plateroti, direttore della testata, l’evento è stato moderato da Franco Ferraro, capo redattore di SkyTG24, che ha guidato i panel di approfondimento sulle innovazioni tecnologiche.

L’intelligenza artificiale come strumento di competitività

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo di operare delle aziende, in particolare nelle banche e nelle assicurazioni, dove l’uso dei dati e la capacità predittiva dell’AI aprono nuovi scenari di personalizzazione e di efficienza operativa.

Claudio Bassoli, presidente e AD di Hewlett Packard Enterprise Italia, ha spiegato come l’AI consenta di migliorare la gestione delle risorse aziendali e di anticipare le esigenze del cliente. Tuttavia, l’adozione di queste tecnologie richiede attenzione alle implicazioni etiche e sociali. «L’AI deve essere usata con responsabilità, mantenendo l’uomo al centro», ha osservato Bassoli.

Cambiamenti culturali e formazione: le chiavi del successo

Andrea Tessera, Chief Innovation Officer del Gruppo Sella, ha sottolineato come l’AI non sia solo una questione di strumenti, ma anche di mentalità aziendale.

«Il passaggio all’AI richiede un’evoluzione nelle competenze dei dipendenti e un approccio aperto alla formazione interna», ha spiegato. In questo contesto, il prompt engineering e l’upskilling diventano centrali per sfruttare al meglio le potenzialità offerte dall’AI. Per molte aziende, infatti, la trasformazione digitale impone non solo un aggiornamento tecnologico, ma anche un profondo cambiamento culturale.

Automazione e ottimizzazione nel settore assicurativo

La tecnologia AI sta trasformando anche il settore assicurativo, come spiegato da Marco Buccigrossi, Business Director di Verti Assicurazioni. La prevenzione delle frodi, il pricing e la gestione dei sinistri sono solo alcune delle aree in cui l’automazione e l’intelligenza artificiale permettono di ottimizzare le operazioni.

Questa evoluzione libera risorse umane per attività di valore strategico e migliora l’esperienza del cliente, un fattore sempre più cruciale in un mercato altamente competitivo.

Il premio “AI Banking Excellence Award”

Durante l’evento è stato assegnato il premio “AI Banking Excellence Award” a Intesa Sanpaolo, per l’eccellenza dimostrata nell’utilizzo e nella comunicazione dell’AI.

A ricevere il premio è stata Annalisa Nurzia, responsabile area operations e sistemi informativi di Intesa Sanpaolo Vita, in rappresentanza di un gruppo che ha fatto dell’innovazione uno dei pilastri della sua strategia di crescita.

Le prospettive per il 2025

Plateroti ha evidenziato l’importanza di un confronto costante tra i principali attori del mercato per cogliere le sfide della digital economy.

«Il nostro secondo convegno su questi temi cruciali conferma la necessità di uno spazio aperto e concreto per discutere di strategie, innovazione e impatti sociali della tecnologia», ha dichiarato Plateroti.

Dopo il successo di questo evento e del primo incontro tenutosi ad aprile, NewsMondo prevede nuovi appuntamenti per approfondire ulteriormente l’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore economico e finanziario.

L’obiettivo è creare un dialogo continuo sullo sviluppo dell’AI e sulle sue potenziali applicazioni, che andranno a ridefinire l’operatività delle imprese italiane nei prossimi anni.