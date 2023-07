Telemarketing aggressivo: in arrivo più tutele per i consumatori

Il MIMIT prepara nuove misure per contrastare il telemarketing selvaggio, garantendo maggiori tutele per i consumatori.

In arrivo nuove misure volte a contrastare il telemarketing aggressivo. Rafforzare le tutele per i consumatori, infatti, è l’obiettivo del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha affrontato l’argomento con il presidente dell’Authority per le Comunicazioni Giacomo Lasorella.

Registro Opposizioni: nuove tutele contro il Telemarketing 27 Febbraio 2023

Il Ministro Urso, pronto anche a incontrare il presidente della Autorità Garante per la Privacy Pasquale Stanzione, ha sottolineato la necessità di intensificare gli interventi per contrastare la mancata applicazione delle regole previste dal Registro delle Opposizioni da parte di numerosi operatori:

abbiamo convenuto sulla necessità di intervenire rapidamente per mettere fine a comportamenti illeciti, esplorando insieme nuove soluzioni per eliminare questo tipo di violazioni, applicando le norme che già esistono e le sanzioni previste per colpire chi viola le regole e mette in atto comportamenti inaccettabili a danno dei consumatori, ma anche delineando ulteriori e più efficaci interventi.

Secondo il Ministro, dunque, è fondamentale applicare sia le norme esistenti sia le sanzioni previste per chi non le rispetta.