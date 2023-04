Roadshow Huawei: soluzioni digitali e green per PMI

Dal 12 aprile prende il via Huawei Italy Enterprise Roadshow 2023, dedicato alle novità per le PMI in tema digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza.

È in partenza la sessione primaverile del progetto Huawei Italy Enterprise Roadshow 2023, una serie di eventi in programma in 13 regioni italiane ideati per presentare i vantaggi delle soluzioni proposte dal brand in termini di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza.

Previsto dal 12 aprile al 30 maggio 2023, il Roadshow Huawei passerà in rassegna i cambiamenti del mercato focalizzando l’attenzione sul rinnovato interesse verso la sostenibilità che caratterizzano il settore ICT.

Huawei presenterà le ultime tecnologie per il segmento enterprise e illustrerà il loro ruolo nell’affrontare le sfide della digitalizzazione, permettendo ai partecipanti di incontrare il team di esperti e provare in prima persona i prodotti all’avanguardia dell’azienda.

Sono in programma discussioni su tematiche specifiche relative ai settori istruzione, ospitalità, sanità e retail, che avranno come protagonisti clienti, partner ed esperti del settore. Il Roadshow toccherà 14 città italiane, partendo da Milano e proseguendo con Genova, Torino, Bolzano, Trieste, Siena, Ancona, Bologna, Avellino, Napoli, Bari, Potenza, Reggio Calabria e Roma.

Digitalizzazione PMI, analisi e proposte Huawei 23 Marzo 2023 Per Huawei sarà l’occasione per far conoscere i prodotti di punta, come la gamma di soluzioni di rete per le infrastrutture LAN, ma anche OceanStor Dorado 2000 e OceanProtect X3000 che rappresentano rispettivamente lo storage primario e di backup entry-level progettati per le PMI.

E ancora, la soluzione Multilayer Ransomware Protection (MRP) per ottenere una crittografia e una protezione dei dati di livello superiore, Huawei Optical per la trasmissione e l’accesso in fibra ottica green, Green All-Optical FTTO Campus che riduce il consumo energetico delle reti campus e Huawei Ideahub S2, la lavagna con latenza di scrittura ultra-bassa dotata di BYOM (Bring Your Own Meeting), videoconferenza in HD e Wi-Fi 6.