Moleskine Smart Writing: come funziona, vantaggi e promozioni

Un sistema innovativo per abbinare il piacere della scrittura manuale alle potenzialità del digitale: ecco la soluzione Moleskine per lo Smart Writing.

Il digitale ha preso il sopravvento praticamente su tutto, in ambito professionale e nel privato. La scrittura non è esente da questa trasformazione in chiave tech, tuttavia per molte persone prendere appunti e annotare idee manualmente è ancora un’attività irrinunciabile.

Moleskine ha pensato proprio a loro ideando un kit per la scrittura intelligente, un dispositivo che consente di scrivere a mano libera digitalizzando gli appunti in tempo reale, archiviandoli su un device portatile.

Con lo Smart Writing set di Moleskine, infatti, si ha la possibilità di scrivere manualmente e di trasferire nello schermo le parole e le frasi messe “nero su bianco” sulla carta. Una soluzione facile e innovativa per non rinunciare né al piacere della scrittura manuale né alla praticità offerta dal digitale.

Come funziona il sistema di Smart Writing

Il kit Moleskine per lo Smart Writing si compone di una speciale penna dotata di tecnologia infrarossi, in grado di trasferire parole ed elementi grafici direttamente sullo smartphone o sul tablet. In questo modo, gli appunti saranno visibili e modificabili a video, senza che sia necessario perdere tempo per ribatterli manualmente. La penna, in particolare, può essere facilmente ricaricata grazie al cavo USB, mentre il livello di carica può essere verificato grazie alla luce a LED.

È necessario utilizzare come supporto uno smart notebook Moleskine e scaricare gratuitamente la App Moleskine Notes da App Store e Google Play. I vantaggi che derivano dall’uso di un sistema di Smart Writing non sono pochi:

prendere appunti velocemente e facilmente, senza rischiare di perdere foglietti voltanti e post-it;

archiviare in tempo reale le proprie annotazioni su un dispositivo elettronico, tenendole a disposizione per ogni esigenza;

possibilità di condividere gli appunti con colleghi e collaboratori, senza dover riscrivere tutto sul pc.

Kit Moleskine Smart Writing in offerta

Il Paper Tablet presenta pagine a righe e copertina rigida di colore rosso scarlatto, con chiusura elastica.