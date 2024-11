Bollo fatture elettroniche: assistenza fiscale online

Dal 2025 pioggia di avvisi fiscali sulle anomalie di Partite IVA e privati in dichiarazioni dei redditi: adempimento spontaneo per le irregolarità.

Parte il 2 dicembre il nuovo portale Permitting del MASE dedicato alla gestione dei procedimenti di Autorizzazione Unica in ambito energetico.

Dall’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile prenotare il servizio di assistenza in videochiamata: come procedere.

Operativa la piattaforma INPS per la compliance e il contrasto al lavoro sommerso: controlli sui rapporti di lavoro anomali e avvisi alle aziende.

Decreto Flussi 2025: limiti alle domande per utenti privati

Decreto FDal CNDCEC arrivano chiarimenti sulla procedura di accesso al Portale ALI per le domande di nulla osta e sul limite di 3 domande per utenti privati come i Patronati.