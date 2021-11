Amazon Made in Italy Rooftop: PMI in scena

Il 24 novembre Roma ospita l’evento Amazon Made in Italy Rooftop dedicato alle piccole e medie imprese italiane, sconti in anticipo sul Black Friday.

Amazon promuove un evento speciale dedicato alle piccole e medie imprese italiane. È in programma il 24 novembre a Roma l’iniziativa Made in Italy Rooftop che riunisce le PMI all’interno dell’iconica Lanterna di Via Tomacelli, la cupola in vetro e acciaio firmata dall’architetto romano Massimiliano Fuksas.

La struttura ospiterà le eccellenze del Made in Italy che Amazon ospita dal 2005 nella speciale vetrina online. Sarà possibile scoprire le storie e i prodotti di 15 piccole e medie imprese dei settori food, beverage, beauty e design, tuttavia la manifestazione sarà aperta anche alle aziende che desiderano esplorare nuove opportunità di business avvalendosi della consulenza gratuita di un account manager di Amazon.

L’iniziativa, inoltre, si inserisce tra le attività lanciate in vista del Black Friday, la giornata di sconti e promozioni in programma il 26 novembre. Dall’8 al 18 novembre, infatti, Amazon promuove il “Black Friday in anticipo” con moltissime offerte su un’ampia selezione di prodotti. Siamo fieri di poter supportare, ancora una volta, i nostri clienti con sconti speciali in anticipo sul periodo natalizio, offrendo loro la possibilità di scegliere anche tra i prodotti di migliaia di piccole e medie imprese -, ha detto Dave Clark, CEO global di Amazon Consumer -.

I nostri clienti possono giocare d’anticipo sulla lista dei regali, godendosi poi tutta la magia del periodo delle feste.

Per partecipare all’evento è necessario essere in possesso del Green Pass ed effettuare l’iscrizione online.