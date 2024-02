Gastronomia italiana: contributi per assunzioni al via

Guida ai Bonus Industria 4.0: requisiti, scadenze e aliquote di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali.

Voucher Consulenza Innovazione PMI e Reti: online gli elenchi di ammessi ai contributi a fondo perduto da 20mila euro e le istanze ancora in istruttoria.

ZES Unica SUD: nuove regole e scadenze per le agevolazioni

Attiva da gennaio 2024 la nuova ZES Unica SUD: ecco come e quando fare domanda per le agevolazioni in attesa della piattaforma dedicata.