Migliori prodotti Amazon Basics per organizzare l’ufficio, anche a casa

Un ufficio organizzato al meglio aiuta la produttività, a casa e in azienda: ecco come allestirlo con i prodotti a marchio Amazon Basics.

Allestire un ufficio ben organizzato è un’attività impegnativa, sia per chi lavora prevalentemente a casa in modalità Smart Working sia per coloro che devono rendere operativo uno studio professionale, dotandolo di tutto il necessario per gestire al meglio mansioni e impegni.

Poter acquistare online tutto quello che serve per rendere pienamente operativo un ufficio è un’opportunità da non sottovalutare, beneficiando di una maggiore scelta, della consegna a domicilio e accedendo a offerte e promozioni che permettono di rientrare nel budget di spesa prestabilito. Un valido aiuto ai professionisti e ai piccoli imprenditori è offerto da Amazon Basics, la linea di prodotti con marchio Amazon venduti attraverso la piattaforma ufficiale che offre notevoli vantaggi economici, garantendo standard qualitativi elevati.

Accedendo a una sezione ad hoc dell’e-commerce dedicata ai prodotti Amazon Basics, infatti, è possibile visualizzare tutte le categorie merceologiche e selezionare quella di interesse: particolarmente fornite sono le sezioni dedicate alla cancelleria per l’ufficio e agli accessori tech.

Articoli per l’ufficio AmazonBasics

Dalla carta per la stampante alle soluzioni per l’archiviazione dei documenti cartacei, dalla cancelleria alle protezioni che garantiscono la privacy di chi lavora al computer. Ecco una selezione di articoli per l’ufficio a marchio Amazon Basics.

Carta per stampante A4 Amazon Basics 5 risme di carta per stampante in formato A4 (2500 fogli bianchi). Compra su Amazon Carta per stampante in formato A4 da 80g/mq marchio Amazon Basics. La confezione comprende 5 risme (2500 fogli bianchi), con certificazione FSC (provenienza da foreste gestite in maniera sostenibile).

Filtro privacy per schermo Amazon Basics Filtro privacy per lo schermo del pc Amazon Basics con dimensioni pari a 51,05 cm x 28,70 cm. Compra su Amazon Filtro privacy per lo schermo del pc Amazon Basics con dimensioni pari a 51,05 cm x 28,70 cm, compatibile con monitor widescreen da 23'' (58,42 cm) (16:9). Aiuta a mantenere le informazioni al sicuro da occhi indiscreti creando un angolo di visione limitato, di soli 60°. In questo modo chi è di fronte al pc può visualizzare lo schermo, ma dalle altre angolature lo schermo appare oscurato. Il dispositivo protegge gli occhi riducendo al minimo l’intensa quantità di luce blu.

Registratore a leva con anelli Amazon Basics Registratore a leva con anelli e copertina in polipropilene per documenti in formato A4. Compra su Amazon Registratore a leva con anelli, copertina in polipropilene, inserto personalizzabile sul dorso, certificazione FSC. Contiene documenti in formato A4 con dorso di larghezza pari a 80 mm. Confezione da 10.

Lavagna bianca cancellabile AmazonBasics Lavagna magnetica bianca cancellabile a secco Amazon Basics con bordi in alluminio, ideale per casa e ufficio. Compra su Amazon Lavagna magnetica bianca cancellabile a secco Amazon Basics con bordi in alluminio, ideale per casa e ufficio. La superficie di scrittura liscia e magnetica è perfetta per segnare promemoria e messaggi, rendendo questo strumento fondamentale per allestire uno spazio ben organizzato e stare al passo con la propria agenda giornaliera, gli appuntamenti, le scadenze lavorative. La lavagna misura 900 mm di larghezza x 600 mm di altezza e può essere appesa alla parete con il kit di montaggio incluso. Sono comprese anche 6 calamite, 1 cancellino e 2 pennarelli cancellabili a secco.

Contenitore in metallo Amazon Basics Contenitore in metallo a 5 ripiani impilabili con misure pari a 38 x 23 x 33 cm. Compra su Amazon Contenitore in metallo a 5 ripiani con misure pari a 38 x 23 x 33 cm, perfetto per organizzare fogli e documenti in modo pratico e veloce. Il design impilabile permette di usare lo spazio a disposizione con la massima efficienza.

Pennarelli indelebili Amazon Basics Set composto da 12 pennarelli indelebili di colore nero. Compra su Amazon Set composto da 12 pennarelli indelebili di colore nero. La punta fine e durevole crea linee pulite, ideali per scrivere e disegnare. L’inchiostro impermeabile ad asciugatura rapida funziona su quasi tutte le foto di superficie, plastica, cellophane, legno, pietra, metallo e vetro.

Amazon Basics etichette multiuso Etichette multiuso Amazon Basics compatibili con un'ampia gamma di dispositivi, stampanti laser, stampanti injekt e fotocopiatrici, Compra su Amazon Le etichette multiuso Amazon Basics compatibili con un'ampia gamma di dispositivi (stampanti laser, stampanti injekt e fotocopiatrici), realizzate con adesivi senza solventi e carta certificata FSC. Ciascuna misura 70 x 36 mm e sono presenti 24 etichette per foglio A4, con 100 fogli per confezione. Ideali per la casa e per l’ufficio, permettono di ottenere immagini nitide e colori brillanti, grazie al fissaggio ottimale del toner sulla carta.

Acquisti aziendali con Amazon Business

Professionisti e imprese possono ottimizzare gli acquisti aziendali accedendo alla piattaforma Amazon Business. È un database composto da milioni di prodotti che facilita gli acquisti aziendali, consentendo di beneficiare di sconti esclusivi e di accedere a svariati strumenti per migliorare la gestione della spesa (fatturazione automatica, spedizione gratuita per ordini superiori a 29 euro, possibilità di creare un unico account centrale con più acquirenti). Pensato per le aziende e i lavoratori autonomi che lavorano in regime di Partita IVA, Amazon Business è accessibile gratuitamente creando un account ad hoc e registrandosi alla piattaforma in pochi clic.