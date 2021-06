Stampa professionale: plotter in remoto con DesignJet Studio di HP

L’innovativa linea di stampanti HP risponde alle nuove esigenze di lavoro smart dei professionisti della progettazione e del design, alla ricerca di efficienza e sostenibilità.

Oggi più che mai i professionisti sono alla ricerca di soluzioni che possano rendere il lavoro più smart, rapido ed efficiente. Il nuovo scenario tracciato dall’emergenza Covid ha favorito la diffusione dello Smart Working, richiedendo soluzioni semplici e flessibili per gestire il flusso di lavoro non più solo tra le mura dello studio professionale, ma anche all’interno del proprio home-office.

La tecnologia va incontro alle richieste dei progettisti in diversi modi: con automazioni, soluzioni in grado di elaborare enormi volumi di dati, dispositivi di Intelligenza Artificiale per eseguire simulazioni, stampa 3D per agevolare la prototipazione resa più intuitiva anche grazie anche alla realtà virtuale e aumentata. Anche la stampa può beneficiare delle più moderne innovazioni tech, generando numerosi vantaggi per architetti, ingegneri e designer che hanno a disposizione soluzioni altamente performanti in grado di accelerare l’intero processo e fornire risposte concrete alle esigenze dei clienti.

La tecnologia smart al servizio dei professionisti

Andando incontro all’evoluzione del lavoro agile, le stampanti di ultima generazione devono prevedere funzionalità per ottimizzare produttività, condivisione e collaborazione: un valore aggiunto, infatti, è dato dalla possibilità di lanciare le stampe da remoto utilizzando qualsiasi dispositivo connesso, in qualunque momento e da qualsiasi luogo fisico.

La stampa di modelli, disegni e presentazioni di grande formato rappresenta una delle attività fondamentali per i professionisti della progettazione e del design: è proprio per assicurare loro un’esperienza smart ed efficace che HP ha creato la nuova linea di stampanti HP DesignJet, innovativi plotter progettati per adattarsi a ogni stile di lavoro, offrendo la possibilità di inviare le istruzioni di stampa da remoto.

Stampanti HP DesignJet: caratteristiche tecniche

I professionisti hanno esigenze di stampa diversificate, ad esempio ottenendo formati diversi oppure attivando un processo di stampa a distanza, ottimizzando tempi e risorse. Le nuove stampanti HP DesignJet serie T200, T600 e Studio sono state ideate proprio per supportare la progettazione e velocizzare il workflow, eliminando attività e costi senza rinunciare a un livello straordinario di qualità. I denominatori comuni delle tre serie sono molteplici:

perfetta integrazione in ogni workflow , grazie al driver di stampa intuitivo e all’anteprima di stampa “true print”;

, grazie al driver di stampa intuitivo e all’anteprima di stampa “true print”; gestione da remoto della stampante con l’applicazione HP Smart da smartphone e tablet;

della stampante con l’applicazione HP Smart da smartphone e tablet; stampa multiformato automatica , da A0 ad A3 senza nessuna operazione manuale di sostituzione dei supporti e complesse attività di riconfigurazione;

, da A0 ad A3 senza nessuna operazione manuale di sostituzione dei supporti e complesse attività di riconfigurazione; configurazione immediata , che richiede un solo clic per lanciare la stampa di un intero set di file, senza nessuna operazione manuale di sostituzione dei fogli;

, che richiede un solo clic per lanciare la stampa di un intero set di file, senza nessuna operazione manuale di sostituzione dei fogli; velocità di stampa fino a 2 volte superiore rispetto alle stampanti della concorrenza.

La stampa di grande formato nell’era post-Covid

I nuovi scenari del distanziamento sociale dettati dall’emergenza sanitaria hanno impattato in modo notevole sul lavoro degli architetti e dei progettisti, spesso chiamati a cambiare modalità e stili operativi per conservare il proprio volume di clienti e progetti. I sopraluoghi richiedono più tempo, la gestione delle riunioni con clienti e collaboratori diventa più complessa e poter seguire le altre attività a distanza è ormai una necessità.

La trasformazione digitale rappresenta un’opportunità da cogliere, tuttavia il lavoro degli studi di architettura si compone anche di attività non digitalizzabili che devono potersi svolgere in piena sicurezza: la stampa di grande formato, ad esempio, è quasi all’ordine del giorno ma può rivelarsi molto dispendiosa in termini di tempo ed energia. Poter contare su stampanti veloci, affidabili e semplici da usare anche da remoto come le nuove serie HP DesignJet rappresenta una strategia competitiva efficace.

L’importanza del design

Per i professionisti della creatività, inoltre, disporre di una stampante in grado di assicurare il massimo della qualità e del design è una priorità. Lo studio professionale è spesso espressione dell’identità creativa, un biglietto da visita da realizzare con cura dove ogni elemento trova la sua collocazione ideale, integrandosi perfettamente con l’ambiente circostante. HP ha tenuto conto di questa esigenza ideando le stampanti DesignJet serie Studio, i primi plotter di grande formato al mondo che combinano altissime prestazioni e precisione con uno straordinario design e un look high-tech.

HP DesignJet: efficienza e sostenibilità

Le stampanti HP DesignJet sono state progettate pensando alle esigenze di sostenibilità dei professionisti: architettura, edilizia e ingegneria sono infatti alcuni dei settori più sensibili al rispetto dell’ambiente e al risparmio energetico. In ambito professionale agire in modo sostenibile significa limitare gli spostamenti, adottare tecnologie smart, ricorrere alle soluzioni di collaborazione da remoto per limitare le emissioni di CO2. Una strategia utile è anche migliorare i processi di stampa che consumano energia e materie prime, come inchiostro o toner.

Le nuove HP DesignJet sono prodotte con un’elevata percentuale di plastica riciclata, dispositivi progettati per garantire maggiore sostenibilità nel loro intero ciclo di vita anche in conformità al Protocollo CarbonNeutral. Accompagnate dalla certificazione ENERGY STAR® rilasciata dalla US Environmental Protection Agency, le stampanti contribuiscono a ridurre il numero di prove di stampa necessarie per ottenere i risultati desiderati e sono state ideate per una integrazione perfetta con le cartucce di inchiostro HP, riciclabili tramite il programma HP Planet Partners.

Per scoprire tutti i vantaggi e le caratteristiche delle stampanti HP DesignJet visitare la piattaforma ufficiale.