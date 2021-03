Tecnologie abilitanti per Industria 4.0: quali sono

Industria 4.0: ecco le tendenze e le tecnologie abilitanti che stanno avendo maggiore impatto per gli ecosistemi ed i business digitali.

La tecnologia si è ricavata un ruolo da protagonista nelle scelte di business delle aziende, tanto che nel mondo d’impresa di parla non solo di trasformazione digitale ma anche di Industria 4.0 – praticamente la quarta rivoluzione industriale – e delle tecnologie abilitanti di questo cambiamento che, a Ancor più in uno scenario post-Coronavirus, garantiscono la continuità delle attività nonostante la pandemia e le restrizioni che essa impone. Vediamo dunque di ricapitolare quali sono le grandi protagoniste della rivoluzione digitale in atto, in ottica Transizione 4.0.

Tecnologie abilitanti Industria 4.0

Parlando di tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0 – automazione industriale basata su nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro, i modelli di business, la produttività e la qualità produttiva degli impianti – non si può non parlare di:

Intelligenza Artificiale con sistemi di AI Foundation (capacità di auto-apprendere e agire in modo autonomo) per migliorare capacità decisionali e user experience, Intelligent Apps & Analytics (applicazioni in grado di apprendere, basate sul machine learning) ed Intelligent Things (oggetti intelligenti, autonomi e in grado di collaborare come robot, auto, droni, elettrodomestici);

con sistemi di AI Foundation (capacità di auto-apprendere e agire in modo autonomo) per migliorare capacità decisionali e user experience, Intelligent Apps & Analytics (applicazioni in grado di apprendere, basate sul machine learning) ed Intelligent Things (oggetti intelligenti, autonomi e in grado di collaborare come robot, auto, droni, elettrodomestici); Cloud Computing e Cloud to Edge (Edge Computing), per elaborazione dati, raccolta di contenuti e loro distribuzione in prossimità dell’utente finale o della fonte dei dati;

(Edge Computing), per elaborazione dati, raccolta di contenuti e loro distribuzione in prossimità dell’utente finale o della fonte dei dati; Industrial Internet of Things (IIoT) , rete di oggetti fisici, sistemi, piattaforme e applicazioni con tecnologia incorporata per comunicare e condividere intelligenza;

, rete di oggetti fisici, sistemi, piattaforme e applicazioni con tecnologia incorporata per comunicare e condividere intelligenza; Data analytics e Big Data (con il forte traino dell’IoT ed il boom generato dal lockdown 2020), il cui mercato è stimato da IDC in 274 miliardi di dollari nel 2022 (oggi il 91% delle aziende dichiara investimenti);

(con il forte traino dell’IoT ed il boom generato dal lockdown 2020), il cui mercato è stimato da IDC in 274 miliardi di dollari nel 2022 (oggi il 91% delle aziende dichiara investimenti); Realtà virtuale e aumentata che stanno cambiando il modo in cui le persone interagiscono con il mondo digitale;

che stanno cambiando il modo in cui le persone interagiscono con il mondo digitale; Blockchain , che promette di migliorare i modelli operativi dell’industria, dalla supply chain alla gestione delle identità e all’amministrazione;

, che promette di migliorare i modelli operativi dell’industria, dalla supply chain alla gestione delle identità e all’amministrazione; Sistemi per la connettività per dispositivi always online;

per dispositivi always online; Modelli basati su eventi che, grazie ad IoT, Cloud, Blockchain, Data Management e AI permettono di individuare gli eventi interessanti nel momento in cui si verificano, consentendo di agire tempestivamente;

che, grazie ad IoT, Cloud, Blockchain, Data Management e AI permettono di individuare gli eventi interessanti nel momento in cui si verificano, consentendo di agire tempestivamente; Continuous Adaptive Risk & Trust (CARTA), sistema di sicurezza migliorato che consente di intervenire in tempo reale, senza barriere tra i team della sicurezza e quelli operativi, aiutati dai tool DevOps.