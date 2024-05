EquiPro: guida al servizio online AdER per i Professionisti

Guida a EquiPro, il servizio online AdeR con cui gli intermediari possono gestire la situazione debitoria dei propri assistiti per carichi in tutta Italia.

EquiPro è l’area riservata del portale web dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dedicata agli intermediari quali commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, centri di assistenza fiscale (CAF) e associazioni di categoria.

Il servizio online consente a questi professionisti di utilizzare le diverse funzionalità dedicate, offerte dall’AdER, per conto dei propri assistiti, per gestire cartelle, avvisi, rate e scadenze.

I servizi EquiPro

Accedendo a questa area riservata, gli intermediari abilitati e i loro incaricati, in possesso di apposita delega da parte dei contribuenti (conferita online oppure compilando il modello cartaceo DP1), possono tenere sempre sotto controllo la situazione debitoria (cartelle e avvisi di pagamento), nonché rate e scadenze, per conto dei propri assistiti.

Grazie ad EquiPro i contribuenti possono inoltre affidarsi ai professionisti di propria fiducia effettuare le seguenti operazioni:

visualizzare online la situazione debitoria (cartelle e avvisi emessi dal 2000) e i piani di rateazione;

ottenere online, in presenza dei requisiti, la rateizzazione di cartelle e avvisi di pagamento per importi fino a 120mila euro;

trasmettere istanze di sospensione legale della riscossione;

pagare cartelle e avvisi.

Con il nuovo servizio Appuntamenti e Contatti, possono anche prenotare un appuntamento in videochiamata con un operatore, scrivere per avere assistenza e informazioni su cartelle, posizione debitoria e procedure di riscossione. Si possono anche chiedere informazioni su specifiche pratiche, compilando un apposito modulo online e allegando la documentazione a supporto.

Come accedere ad EquiPro

Il servizio AeR è accessibile da parte degli intermediari e dei loro incaricati abilitati:

al servizio Entratel di Agenzia delle Entrate (ex art. 3 comma 3 DPR n. 322/1998), anche in caso di autenticazione con identità digitale SPID ;

di Agenzia delle Entrate (ex art. 3 comma 3 DPR n. 322/1998), anche in caso di autenticazione con identità digitale ; alla funzione denominata “servizi on-line Agenzia delle Entrate-Riscossione”.

Per visionare la situazione debitoria del contribuente e ai servizi sopra elencati è necessario che l’intermediario abbia ricevuto apposita delega da parte dell’assistito, che ha carattere generale e consente di gestire la posizione del delegante mediante l’utilizzo di tutti i servizi disponibili via web. La delega ha una validità di due anni, a meno di revoca, che può essere effettuata in qualsiasi momento.

Come acquisire la delega

Le deleghe possono essere acquisite in due modalità, online e tradizionale (cartacea). La procedura di delega online prevede tre passaggi:

l’intermediario abilitato, una volta fatto accesso ad EquiPro, deve accedere alla sezione “Gestione deleghe” e accettare il regolamento con le “Condizioni generali di adesione” al servizio, che hanno validità quattro anni; il contribuente (delegante) deve entrare con le proprie credenziali nell’area riservata ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate, quindi selezionare la voce “Delega un intermediario”, prendendo visione delle “Condizioni generali di adesione” ai servizi web e indicando il codice fiscale dell’intermediario abilitato a cui conferire la delega; a questo punto l’intermediario abilitato, sempre dalla sezione “Gestione deleghe”, può accettare la delega ricevuta.

La procedura di delega tradizionale prevede:

la compilazione del modello cartaceo DP10 (per scaricarlo, clicca qui), anche da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche. Le persone fisiche devono allegare anche copia del proprio documento d’identità, i soggetti diversi dalle persone fisiche devono invece allegare il documento d’identità del rappresentante legale; l’invio all’AE da parte dell’intermediario degli estremi della delega, tramite il canale Entratel; l’Agenzia delle Entrate, effettuati gli opportuni riscontri, trasmette ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, con riferimento alle deleghe accettate, solo i dati strettamente necessari ad attestare il conferimento della delega all’intermediario (codice fiscale del delegante, codice fiscale dell’intermediario delegato e data della delega); l’intermediario dovrà conservare le deleghe in un apposito registro cronologico, insieme a copia del documento d’identità del delegante se persona fisica, o del rappresentante legale nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Con EquiPro, in ultima analisi, i professionisti possono effettuare online tutte le operazioni relative alla riscossione per i propri assistiti.