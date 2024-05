I software di contabilità e i sistemi gestionali ERP svolgono un ruolo chiave per semplificare il lavoro in azienda e favorire la crescita del business: vantaggi, risorse e strumenti utili nel nuovo webinar TeamSystem.

Il business delle imprese e dei professionisti è in continua evoluzione, chiamato a superare le sfide imposte dal mercato e ad accogliere i cambiamenti dettati dalla trasformazione digitale, un processo inevitabile in grado di generare nuovi vantaggi e innumerevoli opportunità.

Per il mondo aziendale, quindi, gli strumenti informatici svolgono un ruolo determinante e la scelta delle risorse tecnologiche su cui investire si rivela sempre più strategica.

Oggi, fortunatamente, è possibile scegliere tra diverse soluzioni digitali e in Cloud per semplificare la gestione del business, ottenendo maggiore produttività e un notevole risparmio di tempo e risorse economiche. In questo scenario i software di contabilità e i sistemi gestionali ERP si rivelano preziosi alleati.

Perché affidarsi ai software di contabilità?

La contabilità aziendale è l’insieme delle operazioni volte alla raccolta e registrazione degli eventi di natura economica e finanziaria relativi all’azienda. È una risorsa di supporto per chi guida l’impresa e deve essere tenuta in modo adeguato e preciso, al fine di monitorare l’andamento aziendale in tempo reale.

I software di contabilità, in particolare, sono in grado di automatizzare e semplificare ogni processo contabile, dalla fatturazione elettronica ai bilanci, dal flusso delle vendite ai preventivi degli ordini, dal magazzino fino alla gestione di incassi, pagamenti e riconciliazione bancaria. Un programma di contabilità in Cloud, inoltre, è sempre accessibile anche da dispositivi mobile e non richiede alcuna installazione o aggiornamento.

Ruolo, funzioni e vantaggi del gestionale ERP

L’adozione in azienda di un sistema ERP (Enterprise Resources Planning) genera sempre vantaggi tangibili, rendendo accessibile uno strumento gestionale condiviso e strategico che migliora l’efficienza operativa, orientando le scelte di business sulla base di dati ed evidenze emerse dall’analisi puntuale dei dati.

Per essere realmente efficace, inoltre, un sistema ERP deve offrire una piattaforma intuitiva, flessibile, scalabile e di semplice utilizzo, centralizzando i dati e le informazioni provenienti da tutti i reparti. La logica integrata dei sistemi ERP, in particolare, permette di ottimizzare la gestione della contabilità, rendendo più smart le procedure e riducendo il rischio di errore.

TeamSystem Enterprise, la soluzione ERP completa e all-in-one creata da TeamSystem, incentiva i processi di innovazione digitale adattandosi perfettamente alle necessità di ogni impresa. È il gestionale pensato per andare incontro alle esigenze delle PMI attive in ogni settore e mette a disposizione numerose funzionalità: fatturazione elettronica, gestione commesse, magazzino e logistica ma anche gestione spese, acquisti, clienti e risorse umane.

Valore aggiunto di TeamSystem Enterprise, inoltre, è la possibilità di integrare le altre soluzioni TeamSystem anche al fine di sfruttare soluzioni di Business Intelligence, servizi digitali e opzioni di collaborazione con clienti e fornitori.

Webinar TeamSystem: software di contabilità e sistemi ERP in azienda

In programma per mercoledì 22 maggio alle ore 11:00, il webinar gratuito promosso da TeamSystem ha come titolo “L’importanza degli strumenti informatici nelle aziende – Software di contabilità e sistemi ERP”.

Una valida occasione per approfondire i benefici che derivano dall’utilizzo di software di contabilità e di gestionali ERP in ambito aziendale, passando in rassegna alcune voci fondamentali come il budget e il bilancio e, soprattutto, focalizzando l’attenzione sulle risorse gestionali digitali che possono realmente fare la differenza, come TeamSystem Enterprise.

Il webinar avrà come relatrice Sara Gasparini, Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritta all’Albo di Verona dal 2009. Operativa online dal 2017 con servizi per liberi professionisti e piccole medie imprese, è la commercialista più seguita d’Italia con più di 260.000 follower su Instagram (@saragasparini_commercialista) e ha un profilo social anche su TikTok (@saracommercialista).

Nel corso dell’evento saranno affrontate diverse tematiche, secondo la seguente scaletta:

Introduzione sui sistemi informativi aziendali con focus contabilità;

Bilancio e budget: differenza tra consuntivo e preventivo

Rappresentazione del consuntivo:

Piano dei conti;

Bilancio analitico e bilancio europeo;

Rappresentazione del preventivo:

Contabilità analitica e controllo di gestione;

Budget e scostamenti;

Intervento TeamSystem (focus TeamSystem Enterprise);

Q&A finale.

