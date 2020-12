PMI Made in Italy: boom di vendite su Amazon

Shopping di Natale e promozioni stagionali online: aumento delle vendite del 60% per le PMI Made in Italy su Amazon.

E-commerce: come vendere su Amazon 3 Novembre 2020 Il Black Friday e il Cyber Monday hanno inaugurato la stagione degli acquisti natalizi su Amazon, rappresentando anche una boccata di ossigeno per le piccole e medie imprese: per i partner di vendita italiani e per le eccellenze dell’artigianalità Made in Italy la crescita dello shopping è stata la migliore di sempre, pari al 60% rispetto allo scorso anno.

Un successo che ha visto alcune categorie di prodotto primeggiare sulle altre: Casa e arredo, Telefonia cellulare, Giochi e Bellezza. I prodotti più venduti dai partner di vendita italiani su Amazon.it includono telefonia cellulare, dispositivi di protezione personale e i Cioccolatini della Ricerca AIRC.

Con un investimento di 85 milioni di euro nella stagione natalizia, Amazon si propone infatti di supportare le PMI italiane, il 60% delle quali che nel periodo dal 26 ottobre al 30 novembre ha venduto anche all’estero.

Bakai di Napoli, Velovendo Shop di Bolzano e NaturaleBio di Roma sono state tra le piccole e medie imprese italiane che hanno registrato il maggior numero di vendite, mentre Dalle Piane Cashmere di Prato, Dulàc Farmaceutici di Torino e Tipiliano di Siracusa sono stati tra i partner di vendita che hanno maturato i migliori risultati nella vetrina Made in Italy.

Durante le festività natalizie, inoltre, i clienti di Amazon in Europa possono acquistare più di 40.000 prodotti sostenibili e certificati della selezione “Climate Pledge Friendly“, beneficiando come sempre delle opzioni di consegna veloci, comode e gratuite anche grazie al servizio Amazon Prime.

I prodotti spediti entro il 31 dicembre 2020, inoltre, possono essere restituiti fino al 31 gennaio 2021.