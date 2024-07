Bando Prodotti IGP: dal 16 settembre, 30mila euro di contributi alle PMI

Pubblicato il decreto MIMIT contenente bando e requisiti per l’accesso al contributo sulle spese di consulenza tecnica sostenute dalle associazioni di produttori che devono redigere il disciplinare sui prodotti tipici artigianali e industriali.

Le piccole e medie imprese (PMI) del settore possono beneficiare di questo sostegno per ottenere la certificazione IGP, migliorando la competitività e l’attrattiva dei loro prodotti sui mercati internazionali.

Contributi fino a 30mila euro per le PMI

Il bando rende operativa la misura di cui all’articolo 46 della Legge sul Made in Italy n. 206/2023 e al decreto MIMIT-MEF che definisce i criteri per la concessione dei contributi alle imprese per i prodotti IGP UE artigianali e industriali.

Per i contributi fino all’80% delle spese ammissibili, con un massimo di 30mila euro per beneficiario, le domande si presentano (all’indirizzo PEC: bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it) dal 16 settembre al 31 ottobre 2024, allegando la documentazione necessaria.

Qui il modulo di domanda.

Incentivi per le indicazioni geografiche protette (IGP)

La misura mira a sostenere le associazioni di produttori nella predisposizione dei disciplinari di produzione per i prodotti artigianali e industriali tipici. L’obiettivo dei contributi è infatti quella facilitare l’accesso alla nuova tutela europea delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il contributo è pertanto destinato alle associazioni di produttori per le spese di consulenza tecnica sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici.

Questo comporterà vantaggi significativi per i produttori locali, le regioni di origine dei prodotti e i consumatori, che avranno accesso a prodotti certificati secondo standard di qualità definiti.

Scadenze e requisiti per la registrazione dei prodotti IGP

Dal 1° dicembre 2025, la predisposizione del disciplinare di produzione sarà obbligatoria per presentare domanda di registrazione di un’Indicazione Geografica Protetta (IGP) per i prodotti artigianali e industriali.

Il nuovo titolo di proprietà industriale sarà valido in tutta l’Unione Europea, offrendo tutele simili a quelle dei prodotti agroalimentari con IGP.