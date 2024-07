Tratto dallo speciale: e-Commerce

La UE frena lo shopping online cinese a basso prezzo di 4 Luglio 2024 12:25

Stop all’esenzione dai dazi per frenare lo shopping online su piattaforme come Shein e Temu: nuove regole in arrivo per contrastare la concorrenza cinese.