Conoscere e sfruttare le potenzialità di Amazon per vendere online con successo: webinar gratuito per le imprese.

Vendere su Amazon: consigli pratici 20 Novembre 2019 Il commercio elettronico rappresenta un canale di vendita sempre più condiviso dalle imprese, che spesso si affidano ai grandi portali e-commerce per ottenere visibilità e acquisire nuovi clienti.

Proprio per far conoscere Amazon e i vantaggi che possono derivare per le imprese, Veneform in collaborazione con CGIA di Mestre promuovono un webinar dal tema “E-commerce: come vendere su Amazon”, iniziativa resa possibile grazie al cofinanziamento della Camera di Commercio di Venezia Rovigo.

Il seminario online è in programma per martedì 10 novembre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Saranno affrontate le seguenti tematiche:

Creare un account venditore su Amazon;

Tariffe per vendere su Amazon;

Vendere su Amazon;

Come gestire le inserzioni;

Recensioni su Amazon: un Social Network a sé stante;

La scienza dei suggerimenti di Amazon.

L’incontro è gratuito e l’accesso è subordinato all’iscrizione da completare online seguendo la procedura dedicata. Maggiori informazioni possono essere richieste inviando una email all’indirizzo [email protected] Il giorno prima dell’evento sarà inviato ai partecipanti il link al quale sarà possibile collegarsi tramite Google Meet.