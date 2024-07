Amazon Prime Day: promozioni e offerte dal 16 luglio

Il 16 e 17 luglio torna l’Amazon Prime Day: migliaia di offerte riservate ai clienti Prime, anche su prodotti Made in Italy e business.

Conto alla rovescia per il nuovo Prime Day di Amazon che torna il 16 e 17 luglio, attivando centinaia di migliaia di offerte riservate ai clienti del programma Prime.

Lo scorso anno gli utenti sono riusciti a risparmiare circa 24 miliardi di dollari a livello globale, tra offerte e coupons.

Amazon Business: guida alla registrazione 13 Luglio 2022 La due giorni di promozioni online segna quest’anno la decima edizione del Prime Day, con la consueta attivazione di numerose offerte che coinvolgono un’ampia selezione di prodotti in tutte le categorie. Per partecipare è necessario procedere con l’iscrizione per tempo: per chi non è già iscritto, è possibile anche provare il servizio gratuito per 30 giorni con rinnovo automatico, che però non è vincolante: basta disdire in qualsiasi momento.

Sono molteplici anche le offerte sul Made in Italy e su prodotti di grandi marchi, accessibili dalle 00:01 del 16 luglio fino alle 23:59 del 17 luglio.

Quest’anno festeggiamo la decima edizione di Prime Day e siamo entusiasti di celebrare questo splendido traguardo non solo offrendo ai nostri clienti italiani centinaia di migliaia di offerte esclusive su una vasta selezione di prodotti, ma anche condividendo un grande momento di festa grazie a Prime Day Festival – ha dichiarato Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon Italia e Spagna.

Intanto, Amazon ha anticipato le offerte sui propri prodotti tecnologici, adatti anche ad un pubblico business.