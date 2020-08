Scloby: la gestione del punto vendita in cloud

Soluzioni in Cloud di Scloby per la gestione integrata e da remoto dei punti vendita online e offline, ideale nel post Covid: guida agli strumenti.

Si chiama Scloby la piattaforma cloud nata nel 2013 presso l’I3P, l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, dall’idea di Francesco Medda, che permette a piccoli commercianti, ristoratori e negozianti di gestire la propria attività in maniera efficace e produttiva da un unico punto cassa intelligente.

Una soluzione multipiattaforma completa di registratore di cassa, fattura elettronica, gestione e ordinazione ai tavoli, magazzino, delivery, raccolta e analisi dei dati per profilare in modo accurato i propri clienti.

La prima in Italia ad offrire API pubbliche per gli sviluppatori offrendo massima possibilità di personalizzazione e integrazione con la piattaforma. Utilizzata da oltre 600 punti vendita in Italia e all’estero e acquisita a giugno 2020 al 100% dal Gruppo Zucchetti, Scloby è pronta per espandersi ulteriormente.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come può essere utile alle PMI nella gestione digitale del proprio business, soprattutto in questo periodo post Covid, in cui la tecnologia assume un ruolo più che mai da protagonista.

Scloby: strumenti e funzionalità

Sono tantissime le realtà che hanno apprezzato le funzionalità di Scloby durante il lockdown imposto dal Coronavirus, consentendo a più utenti di collaborare in tempo reale e di gestire tutto il processo relativo a ordini online, consegne a domicilio e fatturazione anche a distanza oppure attivando rapidamente la funzione di sito e-commerce proposta dalla piattaforma.

Questa si compone di quattro strumenti di vendita principali: Punto cassa, Delivery e canali di vendita integrati, Sito e-commerce e Cassa automatica.

Punto cassa smart, che permette di gestire in maniera integrata tutti i canali di vendita anche da remoto, utilizzando qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet e computer). Tra i principali vantaggi segnaliamo:

l’emissione più rapida di scontrini e fatture elettroniche;

la contabilità sempre allineata al magazzino;

la possibilità di creare un programma fedeltà;

il monitoraggio delle metriche di ciascun dipendente;

la possibilità di raccogliere e analizzare i dati delle vendite per capire dove andare ad agire per migliorare sia il servizio clienti che il fatturato;

la possibilità di personalizzare ogni funzione;

la garanzia di avere un software sempre aggiornato.

Delivery e canali di vendita integrati: si tratta dell’app cloud di Scloby che permette di gestire in modo integrato lo scontrino elettronico, la lotteria dello scontrino e le fatture elettroniche su tutti i canali di vendita. Questa soluzione consente di collegare al punto cassa:

le casse automatiche;

le postazioni self-service;

l’e-commerce;

i portali di consegna come JustEat, Glovo, Deliveroo e Uber Eats;

i servizi di ricezioni ordini via app o via Facebook Messenger.

Collegando i dati relativi al magazzino, utilizzando Scloby si ha sempre la certezza di poter sospendere in maniera semplice e immediata la vendita dei prodotti esauriti.

Sito e-commerce: si tratta di una interessante funzione di Scloby, da attivare opzionalmente, per realizzare un sito web. Come principali vantaggi citiamo la possibilità di realizzare il sito di e-commerce:

con dominio gratuito Scloby o con uno già in uso;

adatto ad ogni tipo di attività;

personalizzabile e posizionato sui motori di ricerca in modo automatico;

costantemente collegato alle vendite offline, per una gestione omnicanale online/offline ottimale;

compatibile con i pagamenti automatici tramite carta di credito, Satispay o carta prepagata;

completo di funzioni di bonifico o pagamento alla consegna in contanti o con carta di credito;

capace di emettere scontrini e fatture elettroniche in modo immediato, aggiornando automaticamente i dati di magazzino o il calendario;

che offre la possibilità di creare degli account per i clienti che, dopo essersi registrati, possono accedere al sito 24 ore su 24 e ottenere una carta fedeltà virtuale per i loro smartphone, così da consultare in autonomia l’avanzamento degli ordini, il loro saldo punti e gli acquisti fatti sia online che in negozio.

Cassa automatica: è la soluzione Scloby per i punti vendita. Le casse automatiche sono caratterizzate da:

interfacce semplici e intuitive per dare modo ai clienti di scegliere i prodotti in autonomia e pagare attraverso pagamenti elettronici o cassetti automatici per il contante;

funzioni di avviso in caso di problemi, per dar modo agli operatori di intervenire tempestivamente;

funzioni di riconoscimento dei codici a barre dei prodotti e delle tessere fedeltà.

Si può scegliere tra due opzioni:

tablet posizionati sulle pareti o su altri supporti;

posizionati sulle pareti o su altri supporti; kiosk con ampio schermo.

In entrambi i casi le casse automatiche sono collegate al sistema centrale in modo da aggiornare in tempo reale le vendite e il magazzino.