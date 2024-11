SIMEST e Amazon insieme per le PMI

Internazionalizzazione imprese: 90 milioni di finanziamenti agevolati 26 Luglio 2024 Il Protocollo siglato tra SIMEST e Amazon mira a sostenere la digitalizzazione delle PMI attraverso corsi di formazione online e bootcamp intensivi, a promuovere l’internazionalizzazione favorendo l’accesso ai mercati esteri e valorizzando il Made in Italy, a facilitare l’utilizzo degli strumenti SIMEST per il supporto finanziario e operativo.

Il contributo di SIMEST

Specializzata nel supporto alla crescita internazionale delle imprese italiane, la società offre alle PMI finanziamenti agevolati per investimenti esteri, garanzie sull‘export credit per operazioni più sicure e partecipazione al capitale per progetti di espansione sui mercati globali.

La partnership con Amazon rafforza l’impegno di SIMEST nel promuovere il Made in Italy e nel sostenere le PMI nelle sfide della globalizzazione.

Formazione e strumenti di sostegno

Accelera con Amazon, attivo dal 2020, è un programma gratuito che offre formazione digitale sulle competenze per avviare o migliorare attività online, supporto pratico per l’export con strategie di marketing e accesso a mercati globali, collaborazione con esperti per personalizzare i percorsi formativi.

Grazie all’intesa con SIMEST, le PMI potranno beneficiare di accademie virtuali per approfondire temi legati all’e-commerce e alla digitalizzazione, bootcamp intensivi mirati a potenziare le competenze export, accesso agevolato ai servizi finanziari SIMEST, come i finanziamenti per l’internazionalizzazione.

I numeri del Made in Italy su Amazon

Amazon è un alleato chiave per le PMI italiane, con risultati significativi:

21.000 PMI italiane attive sul marketplace nel 2023;

attive sul marketplace nel 2023; 65% delle PMI ha registrato vendite all’estero, per un totale di oltre 1,2 miliardi di euro (+25% rispetto al 2022);

ha registrato vendite all’estero, per un totale di oltre 1,2 miliardi di euro (+25% rispetto al 2022); vetrina Made in Italy con oltre 2 milioni di prodotti disponibili su 11 mercati internazionali.

Questi numeri testimoniano il ruolo centrale di Amazon nel promuovere l’eccellenza italiana nel mondo.

Per Regina Corradini D’Arienzo, AD di SIMEST:

La partnership con Amazon facilita l’accesso delle PMI agli strumenti SIMEST, rafforzando il loro posizionamento sui mercati globali e valorizzando il Made in Italy.

Per Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon Italia e Spagna:

Digitalizzazione e internazionalizzazione sono cruciali per la crescita economica. Siamo orgogliosi di collaborare con SIMEST per sostenere le PMI italiane.

La partnership dimostra come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare benefici tangibili per le imprese e contribuire alla crescita dell’economia nazionale.