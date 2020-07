Digitale per le imprese: online Atlante i4.0

Attiva la mappa online delle strutture italiane che offrono servizi e tecnologie per l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese.

Digitale PMI: 100 milioni di contributi e finanziamenti MiSE 25 Giugno 2020 Online la prima mappa virtuale delle strutture italiane che offrono servizi e tecnologie per l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese. La piattaforma Atlantei40.it, nata dalla collaborazione tra Unioncamere e Ministero dello Sviluppo Economico, rappresenta una risorsa per gli imprenditori che voglio orientarsi tra queste strutture, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di figure altamente specializzate nelle tecnologie avanzate.

Complessivamente, sono circa 600 le strutture che offrono servizi e tecnologie per l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese, la metà delle quali si trova al Nord. L’Atlante digitale permette di accedere alla classifficazione di tutte le seguenti strutture:

Competence Center

DIH – EDI Digital Innovation Hub

PID – Punti Impresa Digitale

CTT – Centri di Trasferimento Tecnologico

ITS – Istituti Tecnici Superiori

Incubatori Certificati

FabLab In tutto, sono mappati: 8 Competence Center (CC) – Centri di Competenza ad alta specializzazione, 263 Digital Innovation Hub (DIH) ed Ecosistema Digitale per l’Innovazione (EDI) delle Associazioni di categoria, 88 Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di commercio, 27 Centri di Trasferimento Tecnologico (CTT) certificati da Unioncamere, 161 FabLAB per la manifattura additiva, 38 Incubatori Certificati per startup innovative, 104 Istituti Tecnici Superiori (ITS). Più del 50% delle strutture censite si trova al Nord, seguito da Sud (28%) e Centro (21%). Il 60% dei Competence Center e degli Incubatori di impresa si trovano al Nord, così come quasi l’80% dei Centri per il trasferimento tecnologico.

Tra i servizi si spazia dalla formazione all’orientamento, dalla progettazione alla prototipazione, dall’assistenza tecnica a quella gestionale, dall’incubazione al networking.

Per quanto riguarda le tecnologie, in realtà, sono ancora poche le strutture in grado di offrire servizi avanzati come la Blockchain e l’Intelligenza Artificiale. Numerosi, invece, i centri in grado di affiancare le imprese nella gestione dei dati: 68 strutture attive nell’offerta di servizi Cloud, 68 nei Big Data e Analitycs.

Domanda e offerta di sapere da un lato e tecnologia dall’altro devono incontrarsi in un percorso fondamentale di efficienza e di innovazione del nostro Paese: lo ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.

Dopo la fase emergenziale ora è vitale pianificare il rilancio del nostro Paese, ha aggiunto il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli. In questo scenario, giocano un ruolo centrale le nuove tecnologie e le competenze digitali.

Le imprese più piccole sono quelle che mostrano maggiori difficoltà di fronte al cambiamento. È soprattutto a loro che si rivolge l’Atlante, una bussola 4.0 per orientare gli imprenditori nella scelta dei compagni di viaggio più qualificati ed adatti per affrontare la sfida della digital transformation.