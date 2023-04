Fibra ottica in treno: il Governo punta al Wi-Fi su rete FS

Nei piani del Governo accordi di intesa con FS e ANAS per estendere la fibra ottica sulla rete ferroviaria e autostradale.

Il Governo ha intenzione di firmare un accorto con FS per estendere la fibra ottica e permettere l’utilizzo del Wi-Fi sui treni, un obiettivo accompagnato anche dalla possibile firma di un protocollo d’intesa con ANAS per la copertura wireless delle gallerie sulla rete autostradale.

UE: fibra ottica per gli edifici e 5G pubblico entro il 2030 2 Marzo 2023

Ad annunciare queste novità in tema di fibra ottica è stato Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Innovazione tecnologica e transizione digitale.

Nel corso del convegno “Obiettivo rinascita 2023. La messa a terra del PNRR”, Butti ha sottolineato l’impegno del Governo e Ferrovie dello Stato per stendere la fibra ottica sui 17mila chilometri della rete ferroviaria. Sul piatto potrebbe esserci anche un accordo con ENEL.

Le risorse per attuare questo progetto ammontano a 550 milioni di euro, in modo tale da ottenere una densificazione di antenne e consentire un servizio efficace del Wi-Fi sia che coinvolga i treni ad alta velocità ma anche quelli regionali.

L’esecutivo, che su proposta del sottosegretario all’Innovazione ha in programma di rivedere la Strategia Nazionale per la Banda ultralarga, è chiamato a decidere anche in merito ai fondi stanziati con il PNRR relativamente alle risorse derivanti dalle gare per la banda ultralarga fissa, per il 5G, per scuola e sanità connesse.

L’Italia, nel frattempo, si è piazzata al quarto posto in Europa per abitazioni raggiunte dalla fibra ottica e al quinto posto per tasso di crescita degli abbonamenti alla fibra (dati Ftth Council Europe).