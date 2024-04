ADI e SFL: sul SIISL offerte di lavoro con Intelligenza Artificiale

Beneficiari di Assegno di Inclusione e Supporto Formazione e Lavoro: su SIISL l'incontro tra domanda e offerta trova aiuto nell'Intelligenza Artificiale.

L’Inps ha integrato nella piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), un sistema avanzato basato sull’Intelligenza Artificiale. L’obiettivo? Facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il nuovo strumento è stato infatti integrato per attivare percorsi personalizzati per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto Formazione e lavoro (SFL).

La finalità è quella di indirizzare ciascun utente verso le offerte di lavoro più in linea con il profilo professionale maturato.

Percorsi Personalizzati su SIISL per trovare lavoro

Le tecnologie AI mostrano all'utente e alle Agenzie per il lavoro un Indice di affinità delle offerte di lavoro rispetto al curriculum vitae.

Questo indicatore rappresenta il livello di compatibilità tra il CV e l’offerta di lavoro e mira a semplificare l’interazione utente con la banca dati.

Attenzione: l’attribuzione della percentuale di affinità non si traduce in graduatorie di merito o nell’attribuzione di punteggi, diritti o priorità nel processo di selezione, ma è solo un modo per sottoporre agli iscritti SIISL le offerte di lavoro più affini e alle agenzie di lavoro in candidati più in linea con le proposte.

Come funziona il nuovo Indice di Affinità su SIISL

L'indicatore si basa su algoritmi di apprendimento automatico che elaborano il linguaggio naturale. Calcola la vicinanza semantica tra i campi testuali presenti nell'offerta di lavoro e quelli nel curriculum vitae, facilitando la ricerca del lavoro per il cittadino.

Nella valorizzazione delle variabili non sono utilizzati dati sulla situazione anagrafica, sociale, sanitaria ed economica dell’individuo e non sono mai esclusi i cittadini anche se con affinità più bassa.

Ulteriori sviluppi della Piattaforma

Il prossimo passo per la piattaforma sarà l’utilizzo di mappe delle competenze applicate a livello nazionale ed europeo, come Atlante e ESCO, per potenziare ulteriormente il processo di selezione e matching della forza lavoro.