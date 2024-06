Ripartono gli incontri interattivi gratuiti del progetto “Donne in Attivo - La tua guida all’educazione finanziaria”: il 3 luglio è in programma il webinar dedicato alla gestione delle finanze nel medio e lungo periodo.

Giunto alla sua quarta edizione, il progetto “Donne in Attivo – La tua guida all’educazione finanziaria” rappresenta anche quest’anno un’ottima occasione per esplorare numerose tematiche legate alla gestione del denaro, alla pianificazione, agli investimenti e alla coordinazione di progetti imprenditoriali, attraverso incontri interattivi guidati da esperti e laboratori pratici.

L’edizione 2024 di “Donne in Attivo”, finanziata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzata da Unioncamere con il coinvolgimento delle Camere di Commercio, offre un percorso di educazione finanziaria gratuito, agile e interamente destinato al pubblico femminile.

Erogati in modalità online, i percorsi di apprendimento prevedono momenti di formazione frontale ma anche spazi pensati per la partecipazione attiva delle iscritte, con l’obiettivo di accrescere la loro consapevolezza finanziaria colmando un gender gap che vede spesso le donne possedere una minore conoscenza finanziaria rispetto agli uomini.

Dietro questa disparità si celano cause culturali, accompagnate da un’autostima carente e dal persistere di stereotipi di genere difficili da eradicare, tuttavia, è proprio la mancanza di indipendenza economica ad avere come ulteriore effetto maggiori difficoltà di uscita da eventuali situazioni di violenza.

Imparare a gestire, risparmiare e investire il denaro

I 4 webinar previsti dall’edizione 2024 di “Donne in attivo” si propongono di fornire strumenti e strategie utili per facilitare la gestione del denaro, per aiutare le partecipanti ad affrontare le questioni finanziarie legate alla vita quotidiana che si rivelano fondamentali sia a livello professionale che personale.

Ciascun webinar ha una durata di 2 ore e, per chi completa il ciclo di incontri, è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Sono previsti interventi dei rappresentanti del sistema camerale, oltre a un “Laboratorio pratico” che consentirà di fare rete avviando un lavoro di gruppo volontario e producendo idee progettuali con alla base i concetti di educazione finanziaria appresi.

Sono in programma i seguenti incontri (in aggiunta a quello del 26/6 che può essere rivisto sul sito www.donneinattivo.it):

3 luglio 2024: La gestione delle finanze nel medio e lungo periodo;

10 luglio 2024: La sostenibilità di un’iniziativa imprenditoriale;

18 settembre 2024: La gestione dei rischi di un’attività economica e di un’impresa sociale.

Webinar 3 luglio – La gestione delle finanze nel medio e lungo periodo

Per mercoledì 3 luglio, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, è in programma il secondo webinar dal titolo “La gestione delle finanze nel medio e lungo periodo”.

L’obiettivo dell’incontro è quello di fornire gli strumenti utili per la pianificazione di medio-lungo periodo, risorse da utilizzare non solo in ambito lavorativo ma anche per raggiungere i propri obiettivi di vita personale. Introdotto e concluso dai partner istituzionali (tra cui Camere di Commercio e Ministeri), il webinar consentirà di approfondire diversi argomenti:

Le fasi del ciclo di vita delle persone;

La piramide della pianificazione finanziaria di lungo periodo;

Gli strumenti finanziari di lungo periodo: investimenti sostenibili e strumenti di previdenza

complementare;

I bias comportamentali in ottica di lungo periodo;

Testimonianza.

Come partecipare al webinar

Per partecipare al webinar è necessario iscriversi gratuitamente attraverso il portale ufficiale del progetto “Donne in attivo”, attendendo una mail contenente tutte le informazioni necessarie per prendere parte agli incontri.

=> Iscriviti gratuitamente al webinar del 3 luglio “La gestione delle finanze nel medio e lungo periodo”