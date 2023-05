Si può lavorare dopo i 70 anni?

Ci sono differenze fra i dipendenti pubblici e privati per lo svolgimento di attività lavorativa dopo il raggiungimento dei limiti di età per la pensione.

I dipendenti del privato possono restare al lavoro dopo aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia (al momento a 67 anni), ma devono siglare un accordo con il datore di lavoro. In caso contrario, il dipendente dopo aver raggiunto il requisito per la pensione di vecchiaia, può essere licenziato dall’azienda in qualsiasi momento.

In realtà la riforma Fornero prevedeva un trattamento di maggiore favorire (ma solo fino a 70 anni), in termini di rivalutazione del contante contributivo per incentivare la permanenza al lavoro, ma c’è una pronuncia della Cassazione (Sezioni Unite numero 17589/2015) che richiede, a questo scopo, un accordo con il datore di lavoro. In mancanza del quale si applica la regola generale in base alla quale, come precedentemente detto, il datore di lavoro può interrompere il rapporto in qualsiasi momento (per raggiunti limiti di età).

Nulla vieta, però, di farsi assumere da un’altra azienda privata: non c’è obbligo di restare a riposo nel settore privato. Si può anche lavorare dopo essere andati in pensione purché si versino i relativi contributi.

Pensione per raggiunti limiti di età, come funziona? 3 Febbraio 2023 Nel pubblico le regole sono più stringenti, nel senso che c’è un limite di età pari a 65 anni – che può poi variare per specifiche funzioni o professioni (ad esempio, medici, magistrati) – dopo il quale è diritto (quando non addirittura un obbligo) dell’azienda pubblica collocare a riposo d’ufficio il dipendente.

Concludo sottolineando che lo svolgimento della libera professione o del lavoro autonomo resta sempre possibile senza limiti di età.

Risposta di Barbara Weisz