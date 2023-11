INPS: annunci e offerte di lavoro su SIISL con l’Intelligenza Artificiale

L’INPS annuncia l'introduzione dell’Intelligenza Artificiale generativa per facilitare la ricerca di lavoro attraverso la piattaforma SIISL.

Novità in arrivo per i disoccupati ex percettori di Reddito di Cittadinanza che si iscrivono alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), pensata per selezionare le offerte di lavoro degli occupabili che ambiscono al sussidio SFL (Supporto Formazione Lavoro) da 350 euro al mese per un anno.

Nel tentativo di aiutare le persone a selezionare annunci di lavoro affini alle proprie competenze, la piattaforma offrirà il supporto di un “consulente virtuale” per trovare un’occupazione più facilmente. Le novità sono anticipate dal Messaggio INPS 4271 del 29 novembre.

Annunci di lavoro su SIISL: offerte adatte tramite AI

Mercato del lavoro: cambia la ricerca di personale 21 Novembre 2023 Come? Interagendo con un chatbot basato sull’Intelligenza Artificiale generativa. In questo modo, la piattaforma stessa permetterà di interagire in modo colloquiale e agevolare la ricerca di lavoro tra le tante offerte pubblicate sul portale. Ad anticipare le nuove funzioni appena rilasciate e quelle di prossima implementazione era già stato nei giorni scorsi il direttore generale INPS Vincenzo Caridi, facendo il punto sugli sviluppi tecnici della piattaforma SIISL operativa da settembre ed accessibile previa richiesta all’Istituto di Previdenza da parte degli ex RDC che devono avviare il percorso formativo e di riqualificazione finanziato con il nuovo sussidio SFL.

Sviluppi piattaforma Lavoro, per ex RDC e nuovi SFL

SIISL: come iscriversi al Sistema 17 Maggio 2023 Attualmente, la piattaforma SIISL permette solo di caricare il curriculum vitae e di visualizzare le offerte di lavoro disponibili. Da qui ai prossimi mesi, invece, saranno implementate una serie di ulteriori funzioni basate sull’introduzione della IA all’interno della piattaforma SIISL, volte a contribuire a ridurre il mismatch che penalizza ancora il mercato del lavoro.

Se invece le competenze del disoccupato non corrispondono ai posti di lavoro offerti, si potranno selezionare i corsi formativi per riqualificarsi. Il tutto, dopo aver già firmato il Patto di di servizio personalizzato presso i Centri per l’impiego (Cpi), così da avere un ulteriore sostegno nella fase si ricerca e inserimento lavorativo.

Le novità in arrivo

Il fulcro delle nuove implementazioni è il sistema di “Affinity score”, basato sulle tecnologie di machine learning, per consentire alle Agenzie per il lavoro autorizzate (APL) di indirizzare gli utenti verso le opportunità di lavoro disponibili più in linea con le competenze individuali.

Dal 29 novembre , le Agenzie per il lavoro autorizzate (Apl) possono: ottenere maggiore visibilità dei dati cross-filiale per quelle che hanno più sedi. creare liste di di potenziali soggetti da assumere applicando nuovi filtri di ricerca, così da selezionare candidati idonei per le posizioni disponibili. tracciare su SIISL gli esiti dei colloqui svolti con i candidato, seguendoli fino alla potenziale assunzione. I disoccupati potranno invece esprimere preferenze sui corsi per Regione e compatibilità con il Programma GOL.

, le Agenzie per il lavoro autorizzate (Apl) possono: Da gennaio toccherà al nuovo sistema di valutazione della coerenza tra il corso offerto ed il percorso formativo che presume, così da far capire al candidato cosa comporta la scelta di quel determinato corso di formazione.

toccherà al nuovo sistema di valutazione della coerenza tra il corso offerto ed il percorso formativo che presume, così da far capire al candidato cosa comporta la scelta di quel determinato corso di formazione. Da febbraio, il cittadino potrà essere aiutato dal personale del Centro per l’impiego nella compilazione del curriculum, che sulla piattaforma sarà precompilato nella parte che riguarda titoli di studio ed esperienze di lavoro.

Infine, il SIISL permetterà di verificare la distanza tra la localizzazione del candidato, le APL e la sede del potenziale datore di lavoro.

Supporto Formazione Lavoro: nuove funzionalità

In base alle indicazioni comunicate tramite Messaggio INPS, sono ufficialmente disponibili le prime novità per la gestione delle domande e delle offerte di lavoro da parte delle Agenzie per il Lavoro (APL). In particolare, sono state rilasciate le seguenti nuove funzionalità:

Utenza Master: creazione di utenti “super”. Gli utenti “Master” e “Super” possono visualizzare i seguenti dati cross-filiale per sedi abilitate dai sistemi ANPAL:

lista aggregata dei Cittadini di tutte le sedi dell’APL (esportabile su file);

lista aggregata delle Manifestazioni di interesse in tutte le sedi dell’APL (esportabile su file);

lista aggregata delle offerte di lavoro esposte da tutte le sedi dell’APL.

Sia l’utente “Master” che l’utente “Super” possono operare per cross-filiale o per singola filiale.

Strumenti di ricerca, selezione nominativi ed export excel: l’operatore APL può applicare ordinamenti, filtri e impostare campi di ricerca nella sezione Cittadini (e.g., Età massima / minima, Livello istruzione minimo, Parole chiave): inoltre può esportare le liste create su file excel. Il cittadino può esportare in pdf il PAD sottoscritto sul SIISL.

Annotazioni (tracciamento produttività): si possono visualizzare gli esiti dei colloqui e altre attività di lavorazione della posizione del “candidato”. Questa funzionalità non sostituisce comunque la “Comunicazione rifiuto dell’offerta”

Invio report giornaliero: ricezione per l’operatore “Super” di un report cross-filiale con la sintesi delle liste aggregate.

Configurazione APL: l’operatore “Super” può configurare le APL selezionate dal cittadino in fase di compilazione del PAD. Nei prossimi giorni potrà anche abilitare e disabilitare la selezione di tutte le filiali nella compilazione del PAD.

In arrivo:

Esportazione in PDF del CV da parte dell’operatore APL

interoperabilità tra APL per interrogare e integrarsi con il SIISL per: recupero del codice identificativo univoco di un’offerta; inserimento massivo di nuove offerte (alternativa all’upload da web); lettura dei dati di dettaglio di una offerta; estrazione delle manifestazioni di interesse; aggiornamento dello stato e della data di fine pubblicazione di una offerta di lavoro (utile per gestire eventualmente la ripubblicazione dell’offerta che ha superato la fine di pubblicazione).



Nell’Allegato al Messaggio INPS sono descritte in modo dettagliato le nuove funzionalità.