Operai agricoli: conguaglio bonus INPS in busta paga a luglio

Nella busta paga di luglio c'è il conguaglio del Bonus IRPEF a favore degli operai agricoli che hanno indicato un sostituto d’imposta nel Modello 730.

Per gli operai agricoli che hanno beneficiato della disoccupazione agricola e che hanno presentato dichiarazione dei redditi con Modello 730, il mese di luglio 2024 segna l’arrivo del conguaglio relativo al trattamento integrativo riferito al 2023.

I percettori di disoccupazione agricola, infatti, possono ottenere il conguaglio relativo all’integrazione salariale nel mese di luglio in un’unica soluzione, purché abbiano un rapporto di lavoro in corso nel mese di luglio e abbiano indicato il nominativo del datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, nel Modello 730 presentato.

In questo caso, inoltre, il conguaglio del trattamento integrativo riferito all’anno precedente, può raggiungere un importo di 1.200 euro. Come accennato sopra, sarà il datore di lavoro a erogare l’importo.

Gli operai agricoli che percepiscono l’indennità di disoccupazione dall’INPS, invece, percepiscono il conguaglio nel mese di dicembre di ogni anno.

Il trattamento integrativo spetta, più in generale, ai lavoratori agricoli che non hanno un reddito annuo ai fini IRPEF superiore a 15mila euro o inferiore a 8.500 euro, sia impiegati sia operai. Il Bonus, inoltre, è previsto mensilmente per coloro che hanno un rapporto di lavoro continuativo, sebbene gli importi possano variare in base al numero dei giorni del mese.