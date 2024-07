Donne in attivo: webinar sulla sostenibilità delle iniziative imprenditoriali

Il 10 luglio si terrà il terzo webinar del progetto “Donne in Attivo” dedicato alla sostenibilità di un’iniziativa imprenditoriale: focus sugli aspetti economico-finanziari, sui criteri ESG e sui comportamenti sostenibili.

Il tema della sostenibilità di impresa è al centro del nuovo webinar promosso nell’ambito del progetto “Donne in Attivo – La tua guida all’educazione finanziaria”, iniziativa finanziata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che si rivolge al pubblico femminile offrendo gratuitamente un percorso di educazione finanziaria.

Realizzato da Unioncamere con il coinvolgimento delle Camere di Commercio, il ciclo di webinar è giunto alla quarta edizione e anche quest’anno ha come obiettivo primario quello di incrementare la consapevolezza finanziaria femminile, trattando varie tematiche che possono concretamente fornire strategie utili per agevolare una migliore gestione del denaro.

Il terzo webinar in programma il 10 luglio, in particolare, rappresenta una valida occasione per approfondire tutto ciò che ruota intorno alla sostenibilità vista come risorsa fondamentale per creare valore in ambito imprenditoriale.

Webinar 10 luglio: La sostenibilità di un’iniziativa imprenditoriale

Previsto per mercoledì 10 luglio dalle ore 14:30 alle ore 16:30, il terzo webinar del ciclo “Donne in attivo” verterà sul tema: “La sostenibilità di un’iniziativa imprenditoriale”.

L’evento permetterà alle partecipanti di conoscere e trattare il tema della sostenibilità di impresa e dell’impresa del terzo settore da un triplice punto di vista, vale a dire economico, finanziario ed ESG. Con questa sigla, acronimo di Environmental (ambiente), Social (società) e Governance, si fa riferimento ai criteri utilizzati dagli investitori per valutare la sostenibilità, l’impatto sociale e l’etica di un’azienda.

Introdotto e concluso dai partner istituzionali (Camere di Commercio e Ministeri), l’evento verterà nello specifico sui seguenti argomenti:

La sostenibilità economico e finanziaria dell’impresa;

La sostenibilità ESG;

Comportamenti sostenibili (in quanto consumatori e in quanto imprenditrici);

Bias della miopia in ottica di sostenibilità;

Testimonianza.

Donne in Attivo: la tua guida all’educazione finanziaria

Attraverso incontri interattivi guidati da esperti e laboratori pratici, il ciclo di webinar previsto dal progetto “Donne in attivo” rappresenta una vera e propria guida all’educazione finanziaria, focalizzando l’attenzione sulle questioni finanziarie chiave che spaziano dalle competenze necessarie fino alla protezione dalle frodi, dalla gestione delle finanze fino ai possibili rischi da affrontare nell’ambito di un’attività economica.

Al termine del ciclo di incontri, che durano circa 2 ore e che prevedono anche attività di gruppo, si ottiene un attestato di partecipazione. Il progetto comprende complessivamente i seguenti incontri (quelli già avvenuti possono essere visualizzati sul sito ufficiale dell’iniziativa):

26 giugno 2024: Le competenze economico-finanziarie. Focus sulle frodi finanziarie;

3 luglio 2024: La gestione delle finanze nel medio e lungo periodo;

10 luglio 2024: La sostenibilità di un’iniziativa imprenditoriale;

18 settembre 2024: La gestione dei rischi di un’attività economica e di un’impresa sociale.

Come partecipare al webinar

La partecipazione al webinar è totalmente gratuita ma è necessario effettuare l’iscrizione attraverso il portale ufficiale del progetto “Donne in attivo”. Dopo aver compilato e inoltrato la form si riceverà una mail contenente tutte le informazioni per prendere parte agli incontri virtuali.

=> Iscriviti gratuitamente al webinar del 10 luglio “La sostenibilità di un’iniziativa imprenditoriale”