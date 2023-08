Piattaforma SIISL per disoccupati: accesso tramite domanda INPS

Nota INPS sulle modalità di accesso alla piattaforma SIISL dal 1° settembre: gli occupabili dovranno prima fare domanda tramite l'Istituto di Previdenza.

L’INPS conferma con una nota stampa l’attivazione della piattaforma SIISL dal 1° settembre per consentire l’accesso alla nuova misura Supporto Formazione e Lavoro e illustra ai cittadini occupabili che hanno perso il Reddito di Cittadinanza come procedere per l’inserimento in appositi programmi che danno poi diritto al nuovo sussidio economico SFL da 350 euro al mese.

I passaggi per l’accesso al sussidio SFL

La piattaforma SIISL permetterà anche l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ma, prima di tutto, per accedervi è necessaria una domanda tramite sito INPS o patronati. Da quel momento in poi si potrà spostare sulla piattaforma SIISL, con un percorso guidato verso i passaggi successivi:

sottoscrizione del patto di attivazione digitale contatto (obbligatorio) delle Agenzie per il lavoro successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato presso i centri per l’impiego.

Supporto Formazione Lavoro dopo RDC: tutte le FAQ 7 Agosto 2023 All’avvio del percorsi di formazione odi altre iniziative di attivazione, per il tempo della loro durata si avrà diritto al beneficio dei 350 euro mensili previsti dal Supporto per la Formazione e Lavoro, per un massimo di dodici mensilità.

Il sussidio spetta a ciascun cittadino occupabile tra 18 e 59 anni, quindi anche a più componenti all’interno di uno stesso nucleo familiare (anche qualora il nucleo abbia diritto fino a dicembre 2023 al RDC e da gennaio 2024 all’Assegno di Inclusione).

Per tutti i nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza al cui interno sono presenti minori, persone con più di 60 anni, persone disabili oppure prese in carico dai servizi sociali, sarà infatti concesso il RDC fino a fine anno, per poi confluire nella nuova misura AdI.