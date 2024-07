Assegno di Inclusione: sanzioni per tutta la famiglia

Sanzioni per mancata partecipazione agli incontri previsti dall'Assegno di Inclusione (ADI): i chiarimenti del Ministero e le istruzioni per evitarle.

Il Ministero del Lavoro ha recentemente pubblicato una nuova FAQ sull’Assegno di Inclusione, fornendo dettagli sulle sanzioni previste in caso di mancata partecipazione agli incontri con i servizi sociali e i Centri per l’Impiego.

Le nuove indicazioni mirano a garantire che i beneficiari dell’ADI partecipino attivamente ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

Il chiarimento, pubblicato il 25 giugno 2024, fornisce infatti il quadro delle conseguenze che tutti i componenti del nucleo beneficiario deve affrontare in caso di inadempienze.

ADI: sanzioni per mancato incontro con i servizi sociali

Assegno di Inclusione: nuovi servizi INPS online 14 Giugno 2024 L’Assegno di Inclusione è un sussidio economico introdotto per supportare le famiglie in difficoltà, con l’obiettivo di incentivare l’inclusione sociale e lavorativa. È dunque destinato a nuclei familiari con specifiche necessità, tra cui disoccupati, persone con disabilità, e altri gruppi vulnerabili.

E come tale tutto il nucleo deve rispettare i vincoli di legge, altrimenti va incontro a sanzioni.

Incontro con i servizi sociali entro 120 giorni

ADI sospeso per chi non si presenta al CPI 5 Giugno 2024 Una volta accolta la domanda di ADI, il nucleo familiare deve incontrare i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD). Le sanzioni variano in base alla situazione:

Mancata presentazione senza giustificato motivo dopo convocazione: decadenza del beneficio per tutto il nucleo familiare.

decadenza del beneficio per tutto il nucleo familiare. Mancata convocazione: sospensione del beneficio a partire dal mese successivo alla scadenza dei 120 giorni.

Sottoscrizione Patto di Servizio Personalizzato (PSP) entro 60 giorni

I componenti del nucleo attivabili al lavoro devono sottoscrivere il PSP con i Centri per l’Impiego entro 60 giorni. Prima di questo, devono compilare il curriculum vitae e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale Individuale sulla piattaforma SIISL.

Mancata presentazione entro i 60 giorni: sospensione del beneficio.

Conferma propria posizione ogni 90 giorni

I componenti del nucleo che aderiscono volontariamente a percorsi di attivazione lavorativa devono confermare la propria posizione ogni 90 giorni presso i servizi sociali o gli istituti di patronato.

Mancata presentazione: sospensione del beneficio per tutto il nucleo familiare.

Esenzioni e particolari situazioni

Alcuni componenti del nucleo sono esentati dall’obbligo di confermare la loro posizione ogni 90 giorni:

componenti non attivabili al lavoro o ai servizi sociali devono comunque presentarsi ogni 90 giorni, con eccezioni per coloro che hanno più di 60 anni, sono disabili o vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione;

devono comunque presentarsi ogni 90 giorni, con eccezioni per coloro che hanno più di 60 anni, sono disabili o vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione; nuclei con componenti adulti esenti e minorenni in obbligo scolastico: Un adulto deve sottoscrivere il PaIS e presentarsi ogni 90 giorni per il monitoraggio.

Conseguenze delle sanzioni

Le sanzioni possono portare a sospensioni temporanee o decadenza definitiva del beneficio.

Sospensione del beneficio: può essere sanata con la comunicazione dell’avvenuta presentazione ai servizi. Il beneficio verrà riattivato con erogazione degli arretrati.

può essere sanata con la comunicazione dell’avvenuta presentazione ai servizi. Il beneficio verrà riattivato con erogazione degli arretrati. Decadenza dal beneficio: in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, il beneficio può essere richiesto nuovamente solo dopo sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

È fondamentale per i nuclei familiari beneficiari rispettare gli obblighi previsti per evitare sanzioni che possano compromettere l’accesso al beneficio.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare tutte le FAQ ufficiale del Ministero del Lavoro.