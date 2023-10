Ispezione ipotecaria online anche per documenti cartacei

Servizio di ispezione ipotecaria online con nuove funzionalità: la consultazione dei documenti cartacei coinvolge tutti gli uffici del territorio.

A partire dal 2 ottobre 2023 si ampliano la funzionalità relative all’ispezione ipotecaria online, che permette la richiesta e il rilascio per via telematica dei documenti cartacei in tutti gli uffici del territorio.

Il servizio, che si rivolge soprattutto agli utenti dell’ambito professionale e commerciale, permette di ottenere i documenti richiesti senza recarsi al front-office ma semplicemente accedendo all’apposita procedura online.

L’ispezione ipotecaria, come precisa l’Agenzia delle Entrate, inizialmente consentiva la consultazione dei registri, delle note e dei titoli depositati presso i servizi di pubblicità immobiliare. In seguito alla sperimentazione condotta in 33 aree, tuttavia, il servizio di consultazione online dei documenti conservati in formato cartaceo viene esteso in tutti gli uffici.

La funzionalità di consultazione online, quindi, non è più limitata solo alle informazioni archiviate in formato elettronico, aprendo anche alle note e ai titoli non digitalizzati ma ancora conservati in formato cartaceo, che sono stati scansionati a cura degli operatori.

I documenti richiesti dall’utente attraverso il servizio online sono disponibili per i sette giorni successivi a quello del rilascio, sebbene le stampe ottenute non costituiscano certificazione e non contengano attestazione di conformità.