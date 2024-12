Tratto dallo speciale: Mutui

Mutui casa: mercato di nuovo conveniente ma predomina il tasso fisso di 5 Dicembre 2024 09:51

Stampa

Salva

Scarica in PDF

Notifiche

Mercato dei mutui casa in crescita in Italia: nel corso dell'anno, meno surroghe e più richieste per acquisto immobiliare, quasi tutte con tasso fisso.