Consegna documenti all’Agenzia delle Entrate: ecco il servizio online

Il Fisco spiega come funziona il servizio online disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate per inviare documenti, anche per conto di altri soggetti.

Non occorre recarsi presso gli sportelli fisici dell’Agenzia delle Entrate per consegnare documentazione di vario genere: a meno che non siano previsti specifici canali per quello specifico documento, può essere trasmessa per via digitale utilizzando il servizio online predisposto sul portale ufficiale.

In alternativa all’accesso fisico alla consegna fisica, l’AdE consente ai contribuenti in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS di utilizzare il servizio “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata.

Servizio AdE online: Consegna documenti e istanze

Fisconline: guida ai servizi web delle Entrate 20 Marzo 2024 Il servizio consente agli utenti in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici (SPID, CIE o CNS o le credenziali rilasciate dall’Agenzia) di:

consegnare agli uffici documenti sia a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia sia di propria iniziativa;

ottenere la ricevuta di protocollazione.

Il servizio è l’alternativa all’accesso fisico allo sportello e permette quindi di consegnare uno o più documenti di propria iniziativa o su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, ottenendo la ricevuta di protocollazione con pieno valore legale.

Quando il servizio non è utilizzabile

Il servizio non è compatibile per l’invio di documenti per i quali sono previste specifiche modalità di presentazione, trasmissione e comunicazione all’Agenzia delle entrate (ad es. delega all’accesso al

cassetto fiscale) previste da disposizioni normative o provvedimenti o da documenti di prassi.

Non si può utilizzare neppure per la comunicazione di coordinate bancarie o per l’inoltro di istanze di interpello.

Infine, non si utilizza neppure laddovie sia disponibile una specifica funzionalità telematica per fruire del servizio di proprio interesse (ad esempioRLI o CIVIS).

Invio per conto proprio o per conto terzi

Qualora si abbia la necessità di inviare un documento per conto di una terza persona (coniuge, parente o affine entro il quarto grado), è sempre necessario allegare anche la delega e il documento di identità dell’interessato.

Il percorso web da seguire per accedere al servizio “Consegna documenti e istanze” è il seguente:

Sezione servizi > Tutti > Istanze, comunicazioni e certificati.

Per richiedere l’accesso all’area riservata per operare per conto di un altro soggetto, in qualità di tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno o genitore di un figlio minore, è invece necessario selezionare l’opzione “Per me stesso”.

Se si accede per conto di un altro soggetto (ad esempio coniuge o parente affine), è indispensabile indicare il codice fiscale del contribuente.

Per ogni documento o istanza inviata, il sistema elabora una ricevuta (in formato .pdf) disponibile nell’Elenco documenti e istanze consegnati.

La guida dettagliata con tutti i passaggi è pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.