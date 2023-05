Ispezioni ipotecarie online per immobili in Catasto

Consultazione online delle banche dati ipotecarie con il nuovo servizio di accesso ai registri catastali delle Entrate: ricerca anche per immobile.

L’ispezione ipotecaria telematica, ovvero la consultazione online delle banche dati ipotecarie, diventa disponibile attraverso la modalità di ricerca per immobile. La funzionalità a pagamento per immobili di cui non si è proprietari, gratuita per quelli attraverso il servizio “Consultazione personale“.

Il diritto all’accessibilità dei dati ipotecari è sancito dall’articolo 2673 del codice civile.

La ricerca per immobili dei dati catastali

L'implementazione aggiunge la possibilità di effettuare la ricerca per immobile, in aggiunta a quelle per persona fisica e per nota.

Il servizio è raggiungibile al seguente percorso: Servizi > Fabbricati e Terreni > Ispezione ipotecaria online. Costa 9,45 euro per ogni nominativo e per ogni immobile oggetto della ricerca.

Se nell’elenco sintetico relativo al soggetto sono presenti più di 30 formalità, sono corrisposti ulteriori 4,73 euro per ogni gruppo di 15 formalità. Comunque per ogni formalità consultata sono dovuti 5,40 euro.

Le varie opzioni per consultare i dati ipotecari

Il servizio di ispezione ipotecaria online dell'Agenzia si differenzia in base alla tipologia di utenza, alle diverse esigenze e alle finalità perseguite. Per esempio, gli utenti convenzionati, come enti pubblici, notai e società di visure accedono attraverso la piattaforma Sister, hanno a dispozione maggiori criteri di ricerca, la possibilità di visualizzare ulteriori documenti come i titoli, se telematici, presentati unitamente alle note per l'esecuzione di formalità ipotecarie.

E’ in corso di sperimentazione in 33 uffici l’erogazione, in modalità telematica, del servizio di ispezione ipotecaria sui documenti cartacei, previa acquisizione ottica, quali note di trascrizione e iscrizione, domande di annotazione non presenti in banca dati, titoli non telematici e repertori delle trascrizioni a decorrere dal luglio 1957.

I privati accedono invece mediante il servizio di Ispezione ipotecaria telematica, esposto nell’area di libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate, seguendo il percorso sopra descritto. Come detto, il servizio è a pagamento, il dovuto si versa attraverso PagoPA, ordinariamente la ricevuta viene notificata entro pochi secondi dalla conclusione della transazione di pagamento. Questi tempi, in base alle specifiche di pagoPA, possono allungarsi e superare le 24 ore.