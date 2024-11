Energia: Autorizzazione Unica su portale Permitting

Parte il 2 dicembre il nuovo portale Permitting del MASE dedicato alla gestione dei procedimenti di Autorizzazione Unica in ambito energetico.

Sarà operativo a partire dal 2 dicembre il nuovo portale Permitting dedicato alla gestione dei procedimenti di Autorizzazione Unica nel settore dell’energia.

Inserita all’interno del sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la piattaforma permetterà di digitalizzare il processo di acquisizione e lavorazione delle istanze di competenza del MASE, agevolando il rilascio dei titoli abilitativi.

Inizialmente, il portale permetterà di gestire il procedimento di Autorizzazione Unica dei sistemi di accumulo elettrochimico di energia (Battery Energy Storage System – BESS) con la dismissione delle domande presentate via posta elettronica certificata (PEC), mentre in un secondo momento (entro il 2026) saranno progressivamente integrati nel nuovo sistema tutti i servizi di “permitting”.

Saranno gestite via PEC e link per la condivisione della documentazione, invece, solo le istanze per le quali il MASE ha già trasmesso la nota di avvio della Conferenza dei Servizi.

Le istanze per le quali non sia stata ancora avviata la Conferenza dei Servizi alla data del 2 dicembre, invece, verranno trasferite nella nuova piattaforma (tenendo numero di protocollo e ordine cronologico).

Il MASE invierà via PEC agli tutte le istruzioni per accedere alla piattaforma e gestire la documentazione nel nuovo portale. Il Ministero, infine, invita i proponenti che non hanno presentato istanza di autorizzazione a procedere direttamente con l’attivazione del nuovo portale, inviando l’istanza in modalità digitale.